Георгий Джикия - лучший по единоборствам в матче с "Севильей", Промес - по обводкам

Защитник Георгий Джикия стал лучшим игроком в составе "Спартака" в матче Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2) (InStat Index – 312).Он стал лидером по количеству и проценту выигранных единоборств (16 из 18 – 89%). В текущем сезоне РФПЛ Георгий выигрывает 12,3 единоборства в среднем за 90 минут при эффективности 74%.Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в игре против "Севильи" стал лидером по количеству успешных обводок (5 из 10). В текущем сезоне РФПЛ Промес осуществляет 3,8 успешной обводки в среднем за 90 минут при эффективности 49%."Спартак" также продемонстрировал высокую эффективность верховых единоборств (выиграл 31 из 49 – 63%). Особенно в этом компоненте отличились Джикия (8 из 8), Луис Адриано (6 из 9) и Зе Луиш (4 из 5). В текущем сезоне РФПЛ спартаковцы выигрывают 54% единоборств в воздухе.