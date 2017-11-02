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Георгий Джикия - лучший по единоборствам в матче с "Севильей", Промес - по обводкам

Защитник Георгий Джикия стал лучшим игроком в составе "Спартака" в матче Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2) (InStat Index – 312).

Он стал лидером по количеству и проценту выигранных единоборств (16 из 18 – 89%). В текущем сезоне РФПЛ Георгий выигрывает 12,3 единоборства в среднем за 90 минут при эффективности 74%.

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в игре против "Севильи" стал лидером по количеству успешных обводок (5 из 10). В текущем сезоне РФПЛ Промес осуществляет 3,8 успешной обводки в среднем за 90 минут при эффективности 49%.

"Спартак" также продемонстрировал высокую эффективность верховых единоборств (выиграл 31 из 49 – 63%). Особенно в этом компоненте отличились Джикия (8 из 8), Луис Адриано (6 из 9) и Зе Луиш (4 из 5). В текущем сезоне РФПЛ спартаковцы выигрывают 54% единоборств в воздухе.

Чемпионат
Теги: Спартак
Сегодня, 11:30
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6
(0)
№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 12:17) #
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  •  (3)
online

Да он по-любому обнулился специально.
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:15) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Тем хуже, что глупую ЖК получил и пропустит Марибор Джикия.

наоборот. лучше пусть посидит с марибором, а с ливерпулем выйдет


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: dima0501 (Сегодня, 12:12) #
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  •  (5)

Джикия бежит на мелком шаге и кажется что он медленный ,а он не медленный, и вообще он топ защитник.
Регистрация: 28.09.2016
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:12) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Тем хуже, что глупую ЖК получил и пропустит Марибор Джикия

может к лучшему, что не перед Ливерпулем. обнулился так сказать. Неужто с Марибором Бокетти не сдюжит
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:36) #
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  •  (4)

Зе не хватало.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:35) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Тем хуже, что глупую ЖК получил и пропустит Марибор Джикия.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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