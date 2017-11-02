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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Георгий Джикия - лучший по единоборствам в матче с "Севильей", Промес - по обводкам
Защитник Георгий Джикия стал лучшим игроком в составе "Спартака" в матче Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2) (InStat Index – 312).
Он стал лидером по количеству и проценту выигранных единоборств (16 из 18 – 89%). В текущем сезоне РФПЛ Георгий выигрывает 12,3 единоборства в среднем за 90 минут при эффективности 74%.
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в игре против "Севильи" стал лидером по количеству успешных обводок (5 из 10). В текущем сезоне РФПЛ Промес осуществляет 3,8 успешной обводки в среднем за 90 минут при эффективности 49%.
"Спартак" также продемонстрировал высокую эффективность верховых единоборств (выиграл 31 из 49 – 63%). Особенно в этом компоненте отличились Джикия (8 из 8), Луис Адриано (6 из 9) и Зе Луиш (4 из 5). В текущем сезоне РФПЛ спартаковцы выигрывают 54% единоборств в воздухе.
Чемпионат
Он стал лидером по количеству и проценту выигранных единоборств (16 из 18 – 89%). В текущем сезоне РФПЛ Георгий выигрывает 12,3 единоборства в среднем за 90 минут при эффективности 74%.
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в игре против "Севильи" стал лидером по количеству успешных обводок (5 из 10). В текущем сезоне РФПЛ Промес осуществляет 3,8 успешной обводки в среднем за 90 минут при эффективности 49%.
"Спартак" также продемонстрировал высокую эффективность верховых единоборств (выиграл 31 из 49 – 63%). Особенно в этом компоненте отличились Джикия (8 из 8), Луис Адриано (6 из 9) и Зе Луиш (4 из 5). В текущем сезоне РФПЛ спартаковцы выигрывают 54% единоборств в воздухе.
Чемпионат
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