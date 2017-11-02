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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" отказался выполнять решение ФИФА по поводу компенсации Славену Биличу
"Локомотив" отказался выполнять решение палаты по разрешению споров ФИФА, которая присудила компенсацию бывшему наставнику столичного клуба Славену Биличу, и подал иск в CAS, передает "Чемпионат".
"Локомотив" пытался назначить на это дело в качестве арбитра со своей стороны директора "Зенита" Павла Пивоварова, но после возражений стороны Билича тот взял самоотвод.
Ранее бывший президент "Локо" Ольга Смородская заявляла, что за досрочное расторжение контракта с Биличем никакой компенсации клуб платить не будет, однако компенсация была, и довольна существенная – несколько миллионов евро.
Сейчас спор по компенсации возник из-за курсовой разницы. "Локомотив" пытается доказать, что должен платить в рублях, хотя сумма компенсации была зафиксирована в евро. Сумма требований Билича - около € 300 тыс. Расходы "Локо" на CAS составят не меньше € 60 тыс.
"Локомотив" пытался назначить на это дело в качестве арбитра со своей стороны директора "Зенита" Павла Пивоварова, но после возражений стороны Билича тот взял самоотвод.
Ранее бывший президент "Локо" Ольга Смородская заявляла, что за досрочное расторжение контракта с Биличем никакой компенсации клуб платить не будет, однако компенсация была, и довольна существенная – несколько миллионов евро.
Сейчас спор по компенсации возник из-за курсовой разницы. "Локомотив" пытается доказать, что должен платить в рублях, хотя сумма компенсации была зафиксирована в евро. Сумма требований Билича - около € 300 тыс. Расходы "Локо" на CAS составят не меньше € 60 тыс.
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