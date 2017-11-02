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Анатолий Воробьев: игравших на ставках футболистов ПФЛ могли отстранить пожизненно

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев подчеркнул, что мошеннические действия футболистов ПФЛ, дисквалифицированных за ставки, могли нанести существенный вред букмекерскому бизнесу.

"Отстранение на два года - это еще мягко. В таких случаях могут и пожизненно отстранить. Пару лет назад в уголовный кодекс внесли соответствующие изменения, ведь ставки футболистов на свою игру - это мошенничество в явном виде.

Это покушение на функционирование спортивной отрасли с большим денежным оборотом. Однако я думаю, такие случаи будут и дальше происходить, потому что ничто не ново под луной. Раньше, когда президентом ПФЛ еще был Николай Толстых, будущий глава РФС, такие случаи тоже были. К сожалению, человеческая природа такова, что иногда мы хотим быстро обогатиться не совсем праведным путем. Очень много странных матчей происходит и за рубежом.

Сейчас букмекерские конторы являются спонсорами многих российских клубов и стараются пресекать подобные нарушения, потому что это рушит их бизнес", - цитирует Воробьева "Газета.Ru".

Ранее стало известно, что три футболиста ПФЛ дисквалифицированы за игру на тотализаторе.
Сегодня, 11:56
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