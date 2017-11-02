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Алан Дзагоев - претендент на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев включен в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В голосование также будут участвовать: Деле Алли ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Марлос ("Шахтер"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Левен Кюрзава ("Пари Сен-Жермен") и Кингсли Коман ("Бавария").
Теги: Дзагоев
Сегодня, 12:27
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2
(2)
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Для нас(болельщиков ЦСКА) конечно же Алан лучший sunglasses Но объективно скорее стать лучшим должен кто-то из тройки: Кюрзава, Алли или Шаарави, по-моему мнению.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Поддерживаю! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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