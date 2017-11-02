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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Курбан Бердыев: Джанаев готовится к игре с "Зенитом"
Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев готовится к игре чемпионата России с "Зенитом", заявил главный тренер казанцев Курбан Бердыев.
Встреча состоится в Казани 5 ноября. Напомним, Джанаев из-за травмы не играл с 15 октября.
"Джанаев готовится к игре с "Зенитом". В прошлом матче мы не рискнули его выпустить, но сейчас он готовится", - передает слова Бердыева "Р-Спорт".
Встреча состоится в Казани 5 ноября. Напомним, Джанаев из-за травмы не играл с 15 октября.
"Джанаев готовится к игре с "Зенитом". В прошлом матче мы не рискнули его выпустить, но сейчас он готовится", - передает слова Бердыева "Р-Спорт".
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