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Курбан Бердыев: Джанаев готовится к игре с "Зенитом"

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев готовится к игре чемпионата России с "Зенитом", заявил главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

Встреча состоится в Казани 5 ноября. Напомним, Джанаев из-за травмы не играл с 15 октября.

"Джанаев готовится к игре с "Зенитом". В прошлом матче мы не рискнули его выпустить, но сейчас он готовится", - передает слова Бердыева "Р-Спорт".
Теги: Джанаев Рубин
Сегодня, 12:45
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