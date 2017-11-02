"Локо" попробует арестовать шерифа, а "Зенит" - доказать, что кризис нам только кажется. Анонс 4 тура Лиги Европы

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сегодня вечером стартует второй круг группового турнира ЛЕ, и наших полпредов во втором по рангу еврокубке ждут важные матчи. Rusfootball.info рассказывает обо всем, что окружает предстоящие поединки "красно-зеленых" и "сине-бело-голубых".
"Локомотив" (Москва, Россия) – "Шериф" (Тирасполь, Молдова)
Москва. Стадион "Локомотив"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Себастьен Дельферьер (Бельгия)
"Железнодорожники" продолжают пользоваться уникальными раскладами в группе F, где пять из шести проведенных матчей завершились вничью. Единственным исключением стал разгром, который команда Юрия Семина учинила в родных стенах чешскому "Фаставу", и именно он позволяет "красно-зеленым" оставаться единоличным лидером квартета.
В целом "Локо" неплохо провел первый круг группового турнира, добыв победу на своем поле и увезя по очку из гостей. Но теперь впереди два домашних поединка, и в них надо решать задачу выхода в евровесну.
Что бы ни говорили ЮрПалыч и Гильерме, вряд ли экипажу "паровоза" удалось полностью избежать эйфории после воскресных гастролей в Питере. Учинить нынешнему "Зениту" погром на его же поле – такого от "Локомотива", наверное, не ждал никто. Великолепная победа в Северной Пальмире наконец-то заставила публику рассматривать "железнодорожников" как реального претендента на титул. А "Шериф", тем временем, оступился в родном первенстве, упустив перед финальным свистком викторию во встрече с середняком, носящим дивное название "Сфынтул Георге".
Однако именно тут и кроется, пожалуй, главная опасность для лидеров РФПЛ.
Во-первых, потеря двух пунктов вряд ли серьезно взволновала подшефных Роберта Бордина, поскольку тираспольский клуб все равно возглавляет турнирную таблицу молдавского первенства, опережая ближайшего преследователя на пять баллов. Ясно, что в такой ситуации основное внимание "Шерифа" направлено на Лигу Европы, и именно для нее копятся все силы. В Москве "осы" будут выглядеть совсем иначе, чем в минувшую субботу, в этом можно не сомневаться.
И если "Локо" только на следующий день после битвы с "Зенитом" вспомнил о "желто-черных", то тираспольцы наверняка давным-давно готовились к визиту в Белокаменную. Да и свой матч национального чемпионата они провели на день раньше, потому имели больше времени на восстановление. "Железнодорожникам" необходимо собраться после питерского триумфа и выйти на поле черкизовской арены максимально сконцентрированными, потому что соперник будет предельно отмобилизован. Если "красно-зеленые" уступят "Шерифу" в этом, никакое превосходство в классе нашим не поможет.
Во-вторых, сегодня "Локомотив" окажется совсем не в таких условиях, какие ему предоставил "Зенит" на "Крестовском". В Петербурге у дружины Палыча была возможность сыграть на контратаках, пользуясь большими проплешинами, зиявшими в построениях "сине-бело-голубых" на их половине поля.
Гости из Тирасполя будут действовать совсем иначе. Можно с высокой долей вероятности предполагать, что Бордин сыграет от обороны, а его подопечные насытят подступы к собственной штрафной, постаравшись свести к минимуму свободное пространство между линиями. Нынешний "Локо" сталкивается с серьезными трудностями при преодолении защиты такого рода, в чем мы уже не раз убеждались по ходу текущего сезона. И тот же Фарфан, выдавший концерт в питерском сражении, вполне может оказаться бессилен против вязкой обороны "Шерифа": перуанец хорош, прежде всего, в открытых зонах, а их нынешним вечером перед "железнодорожникам" никто распахивать не станет.
В общем, сыграть так же, как против "Зенита", не получится, и Семину нужно что-то мозговать по этому поводу.
Не стоит забывать и о том, что защитные порядки нашего лидера пребывают далеко не в лучшем состоянии. В Тирасполе хозяева отыскали в них множество брешей, команда Манчини также не раз прорывала оборону "Локомотива", просто не смогла этим воспользоваться. Учитывая тот факт, что сегодня "красно-зеленым", скорее всего, придется идти вперед большими силами, всё это не может не тревожить.
А еще в воздухе повис вопрос: будет ли "паровоз" экономить уголь на ЦСКА? ЮрПалыч, разумеется, сие отрицает, однако мы понимаем, что для "Локо" возможность спустя четырнадцать лет взять третье золото важнее Лиги Европы. И все-таки я думаю, что об армейцах Семин и Ко начнут думать завтра, а к "Шерифу" отнесутся со всей ответственностью. Превосходство же "Локомотива" в индивидуальном мастерстве никуда не делось, а потому сегодня он должен уложить приднестровцев на лопатки.
Ориентировочные составы
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, И. Денисов, Михалик, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
"Шериф": Миулич, Сушич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Брежовец, Антон, Балима, Кендыш, Мугоша, Бадибанга.
Прогноз – 2:1
"Русенборг" (Тронхейм, Норвегия) – "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия)
Тронхейм. Стадион "Леркендал"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Сердар Гозюбийк (Нидерланды)
В стане бронзовых призеров РФПЛ настроение после встречи с "Локомотивом", разумеется, диаметрально противоположно тому, что царит среди "железнодорожников". Домашний разгром стал апогеем спада "Зенита", который за четыре последних тура Премьер-лиги набрал всего два очка и в трех кряду матчах РФПЛ не сумел поразить ворота соперников. Еще недавно казавшееся чуть ли не незыблемым лидерство команды Роберто Манчини растаяло, как мороженое в жаркую погоду, а к именитому апеннинскому специалисту впервые после приезда в нашу страну возникли серьезные вопросы.
Но это всё в чемпионате, а на международной арене дела у "сине-бело-голубых" пока складываются прекрасно. Для того, чтобы обеспечить себе путевку в 1/16 финала Лиги Европы за два игровых дня до финиша группового турнира, "Зениту" достаточно увезти из норвежского Тронхейма ничью.
Впрочем, вряд ли подопечные Манчини будут думать о мирном исходе. Для реабилитации в глазах своих болельщиков, да и собственных тоже, после конфуза с "Локомотивом" питерской дружине очень нужна победа, причем желательно уверенная. И для ее достижения у полпредов России есть абсолютно все необходимое.
Две недели назад мы увидели подтверждение того, что на сегодня "Зенит" значительно превосходит "Русенборг" в классе. Очевидно, что за минувшие четырнадцать дней расклад сил ни в коей мере не изменился. Зато теперь "маленьким троллям" кровь из носу нужно брать три очка. Вероятность того, что "Реал Сосьедад" в родных стенах одолеет "Вардар", крайне высока, а потому даже ничья на "Леркендале", скорее всего, оставит команде Коре Ингебригтсена совсем небольшие шансы на выход в следующий раунд. Так что флагман норвежского футбола волей-неволей вынужден будет действовать агрессивно и вести наступательные акции большими силами.
А петербуржцы в такой игре чувствуют себя, как рыба в воде: обладая скоростными хавбеками и форвардами и несколькими мастерами качественного паса, они способны кого угодно разорвать на контратаках. Посредственный тронхеймский клуб – тем более.
Да, сегодня Манчини не сможет задействовать Кузяева, который получил неприятное повреждение во время схватки с "Локо". Однако у "сине-бело-голубых" и без Далера есть, кому сделать результат. В частности, это касается Паредеса. Леандро после великолепного старта в России сдал и в последнее время выпал из основной обоймы. Но этим вечером его стоит ждать в основе, поскольку умение аргентинца читать игру и своими передачами отрезать оборону соперника наверняка пригодится "Зениту" во время вояжа на север.
Пожалуй, главным для наших будет сохранять концентрацию около своих ворот, ибо футболисты "Русенборга" наверняка забомбят штрафную площадку соперника навесами, а Бендтнеру только дай секундную свободу, и датский форвард ею мгновенно воспользуется. Если с этим у "сине-бело-голубых" будет порядок, уверен, три очка достанутся именно российскому клубу.
Ориентировочные составы
"Русенборг": Хансен, Хеденстад, Региниуссен, Расмуссен, Мелинг, Йенсен, Лундемо, Герсбах, Хелланн, Бендтнер, Адегбенро.
"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Краневиттер, Нобоа, Ригони, Дриусси, Кокорин.
Прогноз – 1:3
Фото: Libero, Российские спортсмены, 24СМИ, Livesport
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Локомотив" (Москва, Россия) – "Шериф" (Тирасполь, Молдова)
Москва. Стадион "Локомотив"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Себастьен Дельферьер (Бельгия)
"Железнодорожники" продолжают пользоваться уникальными раскладами в группе F, где пять из шести проведенных матчей завершились вничью. Единственным исключением стал разгром, который команда Юрия Семина учинила в родных стенах чешскому "Фаставу", и именно он позволяет "красно-зеленым" оставаться единоличным лидером квартета.
В целом "Локо" неплохо провел первый круг группового турнира, добыв победу на своем поле и увезя по очку из гостей. Но теперь впереди два домашних поединка, и в них надо решать задачу выхода в евровесну.
Что бы ни говорили ЮрПалыч и Гильерме, вряд ли экипажу "паровоза" удалось полностью избежать эйфории после воскресных гастролей в Питере. Учинить нынешнему "Зениту" погром на его же поле – такого от "Локомотива", наверное, не ждал никто. Великолепная победа в Северной Пальмире наконец-то заставила публику рассматривать "железнодорожников" как реального претендента на титул. А "Шериф", тем временем, оступился в родном первенстве, упустив перед финальным свистком викторию во встрече с середняком, носящим дивное название "Сфынтул Георге".
Однако именно тут и кроется, пожалуй, главная опасность для лидеров РФПЛ.
Во-первых, потеря двух пунктов вряд ли серьезно взволновала подшефных Роберта Бордина, поскольку тираспольский клуб все равно возглавляет турнирную таблицу молдавского первенства, опережая ближайшего преследователя на пять баллов. Ясно, что в такой ситуации основное внимание "Шерифа" направлено на Лигу Европы, и именно для нее копятся все силы. В Москве "осы" будут выглядеть совсем иначе, чем в минувшую субботу, в этом можно не сомневаться.
И если "Локо" только на следующий день после битвы с "Зенитом" вспомнил о "желто-черных", то тираспольцы наверняка давным-давно готовились к визиту в Белокаменную. Да и свой матч национального чемпионата они провели на день раньше, потому имели больше времени на восстановление. "Железнодорожникам" необходимо собраться после питерского триумфа и выйти на поле черкизовской арены максимально сконцентрированными, потому что соперник будет предельно отмобилизован. Если "красно-зеленые" уступят "Шерифу" в этом, никакое превосходство в классе нашим не поможет.
Во-вторых, сегодня "Локомотив" окажется совсем не в таких условиях, какие ему предоставил "Зенит" на "Крестовском". В Петербурге у дружины Палыча была возможность сыграть на контратаках, пользуясь большими проплешинами, зиявшими в построениях "сине-бело-голубых" на их половине поля.
Гости из Тирасполя будут действовать совсем иначе. Можно с высокой долей вероятности предполагать, что Бордин сыграет от обороны, а его подопечные насытят подступы к собственной штрафной, постаравшись свести к минимуму свободное пространство между линиями. Нынешний "Локо" сталкивается с серьезными трудностями при преодолении защиты такого рода, в чем мы уже не раз убеждались по ходу текущего сезона. И тот же Фарфан, выдавший концерт в питерском сражении, вполне может оказаться бессилен против вязкой обороны "Шерифа": перуанец хорош, прежде всего, в открытых зонах, а их нынешним вечером перед "железнодорожникам" никто распахивать не станет.
В общем, сыграть так же, как против "Зенита", не получится, и Семину нужно что-то мозговать по этому поводу.
Не стоит забывать и о том, что защитные порядки нашего лидера пребывают далеко не в лучшем состоянии. В Тирасполе хозяева отыскали в них множество брешей, команда Манчини также не раз прорывала оборону "Локомотива", просто не смогла этим воспользоваться. Учитывая тот факт, что сегодня "красно-зеленым", скорее всего, придется идти вперед большими силами, всё это не может не тревожить.
А еще в воздухе повис вопрос: будет ли "паровоз" экономить уголь на ЦСКА? ЮрПалыч, разумеется, сие отрицает, однако мы понимаем, что для "Локо" возможность спустя четырнадцать лет взять третье золото важнее Лиги Европы. И все-таки я думаю, что об армейцах Семин и Ко начнут думать завтра, а к "Шерифу" отнесутся со всей ответственностью. Превосходство же "Локомотива" в индивидуальном мастерстве никуда не делось, а потому сегодня он должен уложить приднестровцев на лопатки.
Ориентировочные составы
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, И. Денисов, Михалик, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
"Шериф": Миулич, Сушич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Брежовец, Антон, Балима, Кендыш, Мугоша, Бадибанга.
Прогноз – 2:1
"Русенборг" (Тронхейм, Норвегия) – "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия)
Тронхейм. Стадион "Леркендал"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Сердар Гозюбийк (Нидерланды)
В стане бронзовых призеров РФПЛ настроение после встречи с "Локомотивом", разумеется, диаметрально противоположно тому, что царит среди "железнодорожников". Домашний разгром стал апогеем спада "Зенита", который за четыре последних тура Премьер-лиги набрал всего два очка и в трех кряду матчах РФПЛ не сумел поразить ворота соперников. Еще недавно казавшееся чуть ли не незыблемым лидерство команды Роберто Манчини растаяло, как мороженое в жаркую погоду, а к именитому апеннинскому специалисту впервые после приезда в нашу страну возникли серьезные вопросы.
Но это всё в чемпионате, а на международной арене дела у "сине-бело-голубых" пока складываются прекрасно. Для того, чтобы обеспечить себе путевку в 1/16 финала Лиги Европы за два игровых дня до финиша группового турнира, "Зениту" достаточно увезти из норвежского Тронхейма ничью.
Впрочем, вряд ли подопечные Манчини будут думать о мирном исходе. Для реабилитации в глазах своих болельщиков, да и собственных тоже, после конфуза с "Локомотивом" питерской дружине очень нужна победа, причем желательно уверенная. И для ее достижения у полпредов России есть абсолютно все необходимое.
Две недели назад мы увидели подтверждение того, что на сегодня "Зенит" значительно превосходит "Русенборг" в классе. Очевидно, что за минувшие четырнадцать дней расклад сил ни в коей мере не изменился. Зато теперь "маленьким троллям" кровь из носу нужно брать три очка. Вероятность того, что "Реал Сосьедад" в родных стенах одолеет "Вардар", крайне высока, а потому даже ничья на "Леркендале", скорее всего, оставит команде Коре Ингебригтсена совсем небольшие шансы на выход в следующий раунд. Так что флагман норвежского футбола волей-неволей вынужден будет действовать агрессивно и вести наступательные акции большими силами.
А петербуржцы в такой игре чувствуют себя, как рыба в воде: обладая скоростными хавбеками и форвардами и несколькими мастерами качественного паса, они способны кого угодно разорвать на контратаках. Посредственный тронхеймский клуб – тем более.
Да, сегодня Манчини не сможет задействовать Кузяева, который получил неприятное повреждение во время схватки с "Локо". Однако у "сине-бело-голубых" и без Далера есть, кому сделать результат. В частности, это касается Паредеса. Леандро после великолепного старта в России сдал и в последнее время выпал из основной обоймы. Но этим вечером его стоит ждать в основе, поскольку умение аргентинца читать игру и своими передачами отрезать оборону соперника наверняка пригодится "Зениту" во время вояжа на север.
Пожалуй, главным для наших будет сохранять концентрацию около своих ворот, ибо футболисты "Русенборга" наверняка забомбят штрафную площадку соперника навесами, а Бендтнеру только дай секундную свободу, и датский форвард ею мгновенно воспользуется. Если с этим у "сине-бело-голубых" будет порядок, уверен, три очка достанутся именно российскому клубу.
Ориентировочные составы
"Русенборг": Хансен, Хеденстад, Региниуссен, Расмуссен, Мелинг, Йенсен, Лундемо, Герсбах, Хелланн, Бендтнер, Адегбенро.
"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Краневиттер, Нобоа, Ригони, Дриусси, Кокорин.
Прогноз – 1:3
Фото: Libero, Российские спортсмены, 24СМИ, Livesport
Сергей Янков, Rusfootball.info
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