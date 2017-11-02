Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:08
"Локо" попробует арестовать шерифа, а "Зенит" - доказать, что кризис нам только кажется. Анонс 4 тура Лиги Европы (1)
"Локо" попробует арестовать шерифа, а "Зенит" - доказать, что кризис нам только кажется. Анонс 4 тура Лиги Европы (1)
11:24
Понтус Вернблум: матч с "Арсеналом" - это были 90 минут гадости, после "Базеля" почувствуем уверенность
Понтус Вернблум: матч с "Арсеналом" - это были 90 минут гадости, после "Базеля" почувствуем уверенность
07:54
Николай Писарев: заставить "Севилью" вот так отбиваться на последних минутах – дорогого стоит (6)
Николай Писарев: заставить "Севилью" вот так отбиваться на последних минутах – дорогого стоит (6)
02:10
Затерявшийся Пашалич, эффективный Зе Луиш и сникший Глушаков: оценки «Спартака» по итогам матча с «Севильей» (9)
Затерявшийся Пашалич, эффективный Зе Луиш и сникший Глушаков: оценки «Спартака» по итогам матча с «Севильей» (9)
Вячеслав Колосков: болельщики "Спартака" в Севилье ответили за свой негатив
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу того, что испанская полиция применила силу по отношению к фанатам "Спартака" в матче Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2).
"Что касается ситуации в Севилье с поклонниками "Спартака", то тут всё очевидно. Весь этот негатив устроили изначально болельщики на стадионе, они за него теперь и отвечают. Кто виноват, тот и должен отвечать. В данном случае пострадали клуб и его поклонники.
Леонид Федун был прав, когда недавно говорил о том болельщике, который запустил ракетницей в судью. Не буду повторять его высказывание, но полностью с ним соглашусь. Ну как так можно? Так его не поймали, не наказали и не посадили. Пока такое будет происходить на трибунах, а виновники не будут наказаны – наши клубы будут страдать, и нормальные болельщики будут страдать.
Штраф в 60 тыс. евро и игра без своих болельщиков для "Спартака" - а люди как хулиганят на трибунах, так и хулиганят. Пока их не изолируют от общества и не запретят ходить на стадионы, пока они не будут сидеть – ничего не изменится", - цитирует Колосокова "Чемпионат".
"Что касается ситуации в Севилье с поклонниками "Спартака", то тут всё очевидно. Весь этот негатив устроили изначально болельщики на стадионе, они за него теперь и отвечают. Кто виноват, тот и должен отвечать. В данном случае пострадали клуб и его поклонники.
Леонид Федун был прав, когда недавно говорил о том болельщике, который запустил ракетницей в судью. Не буду повторять его высказывание, но полностью с ним соглашусь. Ну как так можно? Так его не поймали, не наказали и не посадили. Пока такое будет происходить на трибунах, а виновники не будут наказаны – наши клубы будут страдать, и нормальные болельщики будут страдать.
Штраф в 60 тыс. евро и игра без своих болельщиков для "Спартака" - а люди как хулиганят на трибунах, так и хулиганят. Пока их не изолируют от общества и не запретят ходить на стадионы, пока они не будут сидеть – ничего не изменится", - цитирует Колосокова "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.