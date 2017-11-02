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Вячеслав Колосков: болельщики "Спартака" в Севилье ответили за свой негатив

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу того, что испанская полиция применила силу по отношению к фанатам "Спартака" в матче Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2).

"Что касается ситуации в Севилье с поклонниками "Спартака", то тут всё очевидно. Весь этот негатив устроили изначально болельщики на стадионе, они за него теперь и отвечают. Кто виноват, тот и должен отвечать. В данном случае пострадали клуб и его поклонники.

Леонид Федун был прав, когда недавно говорил о том болельщике, который запустил ракетницей в судью. Не буду повторять его высказывание, но полностью с ним соглашусь. Ну как так можно? Так его не поймали, не наказали и не посадили. Пока такое будет происходить на трибунах, а виновники не будут наказаны – наши клубы будут страдать, и нормальные болельщики будут страдать.

Штраф в 60 тыс. евро и игра без своих болельщиков для "Спартака" - а люди как хулиганят на трибунах, так и хулиганят. Пока их не изолируют от общества и не запретят ходить на стадионы, пока они не будут сидеть – ничего не изменится", - цитирует Колосокова "Чемпионат".
Теги: Спартак Колосков
Сегодня, 13:09
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