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Редактор Marca: по своему профилю Головин подходит "Барсе", очень интересный кандидат

Редактор международного отдела газеты Marca Хуан Кастро прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину.

"Я слышал, что спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес просматривал Головина в Базеле. На мой взгляд, по своему профилю Александр подходит "Барсе", "Арсеналу" и любой другой команде, строящей свою игру на контроле мяча и обилии передач. Россиянин хорошо владеет обеими ногами, обладает неплохим ударом и пасом. Все это делает Головина очень интересным кандидатом для "Барсы".

Одна проблема: русские игроки последние годы не добивались успеха в Испании. Менталитет футболистов из России отличается от менталитета тех же аргентинцев, и это затрудняет адаптацию в нашей стране. Тем не менее не вижу ничего невозможного в этом переходе. Посмотрим, как будут развиваться события", - передает слова Кастро "Чемпионат".
Теги: Головин Барселона
Сегодня, 13:16
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6
(1)
№6 Написал: kurbath тула (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Заипали
сколько их таких уже было и сколько будет?
У нас тоже Давыдов -Месси недоделанный-вся Европа в очереди стоит-все ждет когда заиграет
Регистрация: 20.11.2015
№5 Написал: Роман Хлодоров (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (0)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 1.11.2017
№4 Написал: Батька (Сегодня, 13:45) #
  • 0
  •  (4)

Норм играет не для барсы конечно а то на лавке или в Барселоне 3 будет играть ....но вполне в Европу в приличный клуб не суппер типа барса реал бавария сити мю псж .....но в другие можно переходить !!
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:41) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: SPV
Смешнее новость для футбольного сайта сложно придумать


Почему?
Дениска Глушаков: Мы не позволили Каррере лишить нас борща.
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: Поло (Сегодня, 13:33) #
  • -2
  •  (6)

Думается, если на ЧМ себя проявит, то вполне реально. Парень явно с очень хорошими задатками.
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:29) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Смешнее новость для футбольного сайта сложно придумать smile
Регистрация: 2.02.2012
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