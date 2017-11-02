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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Редактор Marca: по своему профилю Головин подходит "Барсе", очень интересный кандидат
Редактор международного отдела газеты Marca Хуан Кастро прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину.
"Я слышал, что спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес просматривал Головина в Базеле. На мой взгляд, по своему профилю Александр подходит "Барсе", "Арсеналу" и любой другой команде, строящей свою игру на контроле мяча и обилии передач. Россиянин хорошо владеет обеими ногами, обладает неплохим ударом и пасом. Все это делает Головина очень интересным кандидатом для "Барсы".
Одна проблема: русские игроки последние годы не добивались успеха в Испании. Менталитет футболистов из России отличается от менталитета тех же аргентинцев, и это затрудняет адаптацию в нашей стране. Тем не менее не вижу ничего невозможного в этом переходе. Посмотрим, как будут развиваться события", - передает слова Кастро "Чемпионат".
"Я слышал, что спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес просматривал Головина в Базеле. На мой взгляд, по своему профилю Александр подходит "Барсе", "Арсеналу" и любой другой команде, строящей свою игру на контроле мяча и обилии передач. Россиянин хорошо владеет обеими ногами, обладает неплохим ударом и пасом. Все это делает Головина очень интересным кандидатом для "Барсы".
Одна проблема: русские игроки последние годы не добивались успеха в Испании. Менталитет футболистов из России отличается от менталитета тех же аргентинцев, и это затрудняет адаптацию в нашей стране. Тем не менее не вижу ничего невозможного в этом переходе. Посмотрим, как будут развиваться события", - передает слова Кастро "Чемпионат".
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