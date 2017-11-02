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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Курбан Бердыев: до почерка Манчини, который я знаю, еще далеко. Ему нужно время
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ответил на вопросы перед встречей 16-го тура Чемпионата России с петербургским «Зенитом».
— Курбан Бекиевич, как прошла эта неделя?
— Провели обычный цикл, ничего нового.
— Был ли анализ ошибок прошедшей игры? Что нужно сделать, чтобы не допустить подобное?
— В который раз мы наступаем на одни и те же грабли, ребята сами понимают и переживают. Постараемся минимизировать потери в концовках матча.
— В целом, про этот «Зенит» что можете сказать?
— Хорошая команда, достаточно квалифицированная. Поражение от «Локомотива» вообще ни о чем не говорит. При счете 0:0 реализуй свои моменты, игра могла пойти по-другому. Это команда топ-уровня. Тем интереснее матч будет.
— Замена Кудряшова в Уфе была связана с травмой? Сможет ли он сыграть в матче с «Зенитом»?
– Да, из-за травмы. Сегодня он пока в общей группе не готовится. Там посмотрим, еще три дня есть.
— Ильзат Ахметов неплохо играет за молодежную команду. Достаточно ли вам этого, чтобы привлекать к играм основы?
— Нет, недостаточно. Дубль есть дубль. Мы смотрим по тренировкам, которые он проводит с основным составом. В последнее время неплохо тренируется. Есть позитивные перемены, прежде всего, в менталитете. Это самое главное.
— В матче против «Уфы» сыграл Рубен Рочина. Как оцените его?
— В целом, неплохо, за исключением тех моментов, где из простого делал сложное, и были неоправданные потери.
— В каком состоянии Джанаев?
— К этому матчу он готовится. В той игре мы не рискнули, но сейчас он готовится.
— Ощущалась его нехватка?
— Нет, я бы не сказал.
— Свежесть «Рубина» по сравнению с «Зенитом» будет сказываться?
— Да нет, это все сказки для бедных. Клубы, которые играют в этом режиме, функционально специально готовятся. Там достаточно сильный резерв, поэтому ротация обязательно будет. Там еще неизвестно, кто сильнее.
— Что скажете о Роберто Манчини? Похож ли этот «Зенит» на «Интер» или «Манчестер Сити», которые он тренировал?
— Сложно, говорить, потому что это другой контингент. Нужно время. Чудес не бывает. Вполне возможно, что он выиграет чемпионат, но пока до почерка, который я знаю, еще далеко. Но нужно время.
— В целом, видите прогресс своего «Рубина» по сравнению с тем, что было в начале сезона?
— Самое сложное – это менталитет поменять. Здесь есть прогресс, а это самое важное. Сейчас я уже вижу этот прогресс, по отношению к делу. Надеемся, все будет хорошо.
— Расскажите подробнее про менталитет.
— Это отдельная тема, она очень большая, о ней в двух словах не скажешь.
ФК "Рубин"
— Курбан Бекиевич, как прошла эта неделя?
— Провели обычный цикл, ничего нового.
— Был ли анализ ошибок прошедшей игры? Что нужно сделать, чтобы не допустить подобное?
— В который раз мы наступаем на одни и те же грабли, ребята сами понимают и переживают. Постараемся минимизировать потери в концовках матча.
— В целом, про этот «Зенит» что можете сказать?
— Хорошая команда, достаточно квалифицированная. Поражение от «Локомотива» вообще ни о чем не говорит. При счете 0:0 реализуй свои моменты, игра могла пойти по-другому. Это команда топ-уровня. Тем интереснее матч будет.
— Замена Кудряшова в Уфе была связана с травмой? Сможет ли он сыграть в матче с «Зенитом»?
– Да, из-за травмы. Сегодня он пока в общей группе не готовится. Там посмотрим, еще три дня есть.
— Ильзат Ахметов неплохо играет за молодежную команду. Достаточно ли вам этого, чтобы привлекать к играм основы?
— Нет, недостаточно. Дубль есть дубль. Мы смотрим по тренировкам, которые он проводит с основным составом. В последнее время неплохо тренируется. Есть позитивные перемены, прежде всего, в менталитете. Это самое главное.
— В матче против «Уфы» сыграл Рубен Рочина. Как оцените его?
— В целом, неплохо, за исключением тех моментов, где из простого делал сложное, и были неоправданные потери.
— В каком состоянии Джанаев?
— К этому матчу он готовится. В той игре мы не рискнули, но сейчас он готовится.
— Ощущалась его нехватка?
— Нет, я бы не сказал.
— Свежесть «Рубина» по сравнению с «Зенитом» будет сказываться?
— Да нет, это все сказки для бедных. Клубы, которые играют в этом режиме, функционально специально готовятся. Там достаточно сильный резерв, поэтому ротация обязательно будет. Там еще неизвестно, кто сильнее.
— Что скажете о Роберто Манчини? Похож ли этот «Зенит» на «Интер» или «Манчестер Сити», которые он тренировал?
— Сложно, говорить, потому что это другой контингент. Нужно время. Чудес не бывает. Вполне возможно, что он выиграет чемпионат, но пока до почерка, который я знаю, еще далеко. Но нужно время.
— В целом, видите прогресс своего «Рубина» по сравнению с тем, что было в начале сезона?
— Самое сложное – это менталитет поменять. Здесь есть прогресс, а это самое важное. Сейчас я уже вижу этот прогресс, по отношению к делу. Надеемся, все будет хорошо.
— Расскажите подробнее про менталитет.
— Это отдельная тема, она очень большая, о ней в двух словах не скажешь.
ФК "Рубин"
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