Курбан Бердыев: до почерка Манчини, который я знаю, еще далеко. Ему нужно время

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ответил на вопросы перед встречей 16-го тура Чемпионата России с петербургским «Зенитом».— Провели обычный цикл, ничего нового.— В который раз мы наступаем на одни и те же грабли, ребята сами понимают и переживают. Постараемся минимизировать потери в концовках матча.— Хорошая команда, достаточно квалифицированная. Поражение от «Локомотива» вообще ни о чем не говорит. При счете 0:0 реализуй свои моменты, игра могла пойти по-другому. Это команда топ-уровня. Тем интереснее матч будет.– Да, из-за травмы. Сегодня он пока в общей группе не готовится. Там посмотрим, еще три дня есть.— Нет, недостаточно. Дубль есть дубль. Мы смотрим по тренировкам, которые он проводит с основным составом. В последнее время неплохо тренируется. Есть позитивные перемены, прежде всего, в менталитете. Это самое главное.— В целом, неплохо, за исключением тех моментов, где из простого делал сложное, и были неоправданные потери.— К этому матчу он готовится. В той игре мы не рискнули, но сейчас он готовится.— Нет, я бы не сказал.— Да нет, это все сказки для бедных. Клубы, которые играют в этом режиме, функционально специально готовятся. Там достаточно сильный резерв, поэтому ротация обязательно будет. Там еще неизвестно, кто сильнее.— Сложно, говорить, потому что это другой контингент. Нужно время. Чудес не бывает. Вполне возможно, что он выиграет чемпионат, но пока до почерка, который я знаю, еще далеко. Но нужно время.— Самое сложное – это менталитет поменять. Здесь есть прогресс, а это самое важное. Сейчас я уже вижу этот прогресс, по отношению к делу. Надеемся, все будет хорошо.— Это отдельная тема, она очень большая, о ней в двух словах не скажешь.