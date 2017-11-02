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Молодежка "Динамо" переиграла "Урал"

В матче 16-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Урал" дома уступил столичному "Динамо".

Молодежное первенство. 16 тур

"Урал" - "Динамо" - 0:2

Голы: Катрич, 22 (пен.), Бурыкин, 39

"Урал": Жариков, Динга, Кочнев (Исраелян, 79), Фахрутдинов, Горин, Бердников, Голубцов, Билоног (Шептий, 84), Галимов, Кириллов (Некрасов, 63), Белоус (Татаринов, 90)

"Динамо": Зириков (Косаревский, 84), Панин (Цесь, 71), Зорин, Калачёв, Ненахов, Денисов, Демьянов, Катрич, Грулев (Гоманюк, 74), Лацевич (Обольский, 90), Бурыкин (Агеев, 70)

Предупреждения: Лацевич, 11, Билоног, 41, Белоус, 81.
Теги: Динамо Урал
Сегодня, 13:28
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№1 Написал: Роман Хлодоров (Сегодня, 14:09) #
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Регистрация: 1.11.2017
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