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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Молодежка "Динамо" переиграла "Урал"
В матче 16-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Урал" дома уступил столичному "Динамо".
Молодежное первенство. 16 тур
"Урал" - "Динамо" - 0:2
Голы: Катрич, 22 (пен.), Бурыкин, 39
"Урал": Жариков, Динга, Кочнев (Исраелян, 79), Фахрутдинов, Горин, Бердников, Голубцов, Билоног (Шептий, 84), Галимов, Кириллов (Некрасов, 63), Белоус (Татаринов, 90)
"Динамо": Зириков (Косаревский, 84), Панин (Цесь, 71), Зорин, Калачёв, Ненахов, Денисов, Демьянов, Катрич, Грулев (Гоманюк, 74), Лацевич (Обольский, 90), Бурыкин (Агеев, 70)
Предупреждения: Лацевич, 11, Билоног, 41, Белоус, 81.
Молодежное первенство. 16 тур
"Урал" - "Динамо" - 0:2
Голы: Катрич, 22 (пен.), Бурыкин, 39
"Урал": Жариков, Динга, Кочнев (Исраелян, 79), Фахрутдинов, Горин, Бердников, Голубцов, Билоног (Шептий, 84), Галимов, Кириллов (Некрасов, 63), Белоус (Татаринов, 90)
"Динамо": Зириков (Косаревский, 84), Панин (Цесь, 71), Зорин, Калачёв, Ненахов, Денисов, Демьянов, Катрич, Грулев (Гоманюк, 74), Лацевич (Обольский, 90), Бурыкин (Агеев, 70)
Предупреждения: Лацевич, 11, Билоног, 41, Белоус, 81.
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