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Юрий Семин: "Локомотиву" по силам пройти далеко в Лиге Европы

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал мнение о выступлении команды в Лиге Европы а преддверии матча с молдавским "Шерифом".

"Cудя по турнирной таблице, выступление достаточно хорошее. Мы идем на первом месте. Но начать легко. Сложно закончить. Впереди серия матчей с прямыми соперниками за выход в плей-офф. Игры сейчас идут очень часто. У нас не такая длинная "скамейка", чтобы в чемпионате и еврокубках делать массу замен. Многое будет зависеть, в частности, от ситуации с травмированными. Но на сегодня все нормально.

Нам нужно выигрывать. Эту кампанию необходимо завершать победами, тем более сейчас проводим домашний матч. Нам по силам дойти далеко. К тому же к декабрю должны восстановиться ведущие игроки - Чорлука и Ари. Поэтому рассчитываем на серьёзный успех", - цитирует Семина официальный сайт УЕФА.
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 14:06
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:15) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Но начать легко. Сложно закончить.

У наших клубов в ЛЕ очень простые группы, в других соперники очень сложные.
Плюс из ЛЧ могут свалиться такие "не подарки" как Дортмунд, Лейпциг, Атлетико, Наполи и другие.
Т.ч., нужно выходить из группы и надеяться, что первый же соперник будет топ-командой.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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