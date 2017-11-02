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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юрий Семин: "Локомотиву" по силам пройти далеко в Лиге Европы
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал мнение о выступлении команды в Лиге Европы а преддверии матча с молдавским "Шерифом".
"Cудя по турнирной таблице, выступление достаточно хорошее. Мы идем на первом месте. Но начать легко. Сложно закончить. Впереди серия матчей с прямыми соперниками за выход в плей-офф. Игры сейчас идут очень часто. У нас не такая длинная "скамейка", чтобы в чемпионате и еврокубках делать массу замен. Многое будет зависеть, в частности, от ситуации с травмированными. Но на сегодня все нормально.
Нам нужно выигрывать. Эту кампанию необходимо завершать победами, тем более сейчас проводим домашний матч. Нам по силам дойти далеко. К тому же к декабрю должны восстановиться ведущие игроки - Чорлука и Ари. Поэтому рассчитываем на серьёзный успех", - цитирует Семина официальный сайт УЕФА.
"Cудя по турнирной таблице, выступление достаточно хорошее. Мы идем на первом месте. Но начать легко. Сложно закончить. Впереди серия матчей с прямыми соперниками за выход в плей-офф. Игры сейчас идут очень часто. У нас не такая длинная "скамейка", чтобы в чемпионате и еврокубках делать массу замен. Многое будет зависеть, в частности, от ситуации с травмированными. Но на сегодня все нормально.
Нам нужно выигрывать. Эту кампанию необходимо завершать победами, тем более сейчас проводим домашний матч. Нам по силам дойти далеко. К тому же к декабрю должны восстановиться ведущие игроки - Чорлука и Ари. Поэтому рассчитываем на серьёзный успех", - цитирует Семина официальный сайт УЕФА.
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