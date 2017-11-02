Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Журналист Marca: Головин - один из вариантов для "Барсы", но не приоритетный

Корреспондент газеты Marca Хави Эрнандес, опубликовавший ранее заметку об интересе "Барселоны" к Александру Головину, приоткрыл детали возможного трансфера.

"Широкой публике у нас Головин не знаком. Русский футбол не находится в мейнстриме в Испании. По правде сказать, я даже не видел Александра в деле. Но источники в "Барселоне" сообщают, что клуб действительно заинтересовался в нём.

Роберт Фернандес, спортивный директор "блауграна", много мотается по миру в поиске возможных новичков. Во вторник он посетил Базель, чтобы составить собственное представление о двух потенциальных целях "Барсы" - Головине и Аканджи.

Но надо понимать, что в сферу интересов сине-гранатовых входит масса игроков. Например, Майер и Горецка им тоже нравятся. Головин входит в лист "Барселоны", но не под первым номером. Это один из вариантов, но не приоритетный", - передает слова Эрнандеса "Чемпионат".
Теги: Головин Барселона
Сегодня, 14:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.