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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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На гостевом матче "Зенита" с "Русенборгом" ожидается около 700 болельщиков петербуржцев
На матче Лиги Европы между "Русенборгом" и "Зенитом" ожидается до 18 тыс. зрителей, среди которых 700 человек будут гостей, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
Подопечные Роберто Манчини выйдут на поле в лазурной форме, "Русенбург" сыграет в белых футболках.
Подопечные Роберто Манчини выйдут на поле в лазурной форме, "Русенбург" сыграет в белых футболках.
Играем в лазурном! #РусенборгЗенит pic.twitter.com/tW56F6eLq2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 2, 2017
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