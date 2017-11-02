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На гостевом матче "Зенита" с "Русенборгом" ожидается около 700 болельщиков петербуржцев

На матче Лиги Европы между "Русенборгом" и "Зенитом" ожидается до 18 тыс. зрителей, среди которых 700 человек будут гостей, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

Подопечные Роберто Манчини выйдут на поле в лазурной форме, "Русенбург" сыграет в белых футболках.


Теги: Зенит
Сегодня, 14:48
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