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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Рикко Гросс поддержал Артема Дзюбу и "Зенит" (фото)
Старший тренер сборной России по биатлону, четырёхкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс поддержал "Зенит" и нападающего Артёма Дзюбу.
"Хочу сказать спасибо огромное Артёму за футболку. 22 — особое число и для меня. Мы познакомились в 2016 году во время нашего сбора в Санкт-Петербурге, когда он приезжал к нам попробовать себя на лыжах и огневом рубеже.
С тех пор я старался о мере возможности следить и за игрой Артёма в клубе и сборной. Знаю, что сейчас у него небольшие трудности с результативностью, но уверен, что всё обязательно наладится. Он отличный парень и настоящий боец!
Я сам ни разу не был на матче "Зенита" на стадионе, но надеюсь, что рано или поздно эту ситуацию исправлю. Желаю "Зениту" удачи как на внутренней арене, так и в Лиге Европы. Надеюсь, что сегодня удастся посмотреть матч с "Русенборгом", хоть он и начнётся в час ночи по Ханты-Мансийску", - передает слова Гросса пресс-служба "Зенита".
"Хочу сказать спасибо огромное Артёму за футболку. 22 — особое число и для меня. Мы познакомились в 2016 году во время нашего сбора в Санкт-Петербурге, когда он приезжал к нам попробовать себя на лыжах и огневом рубеже.
С тех пор я старался о мере возможности следить и за игрой Артёма в клубе и сборной. Знаю, что сейчас у него небольшие трудности с результативностью, но уверен, что всё обязательно наладится. Он отличный парень и настоящий боец!
Я сам ни разу не был на матче "Зенита" на стадионе, но надеюсь, что рано или поздно эту ситуацию исправлю. Желаю "Зениту" удачи как на внутренней арене, так и в Лиге Европы. Надеюсь, что сегодня удастся посмотреть матч с "Русенборгом", хоть он и начнётся в час ночи по Ханты-Мансийску", - передает слова Гросса пресс-служба "Зенита".
Старший тренер мужской сборной @russianbiathlon Рикко Гросс поддержал «Зенит» и Артема Дзюбу ??https://t.co/is3C1wA5Ek pic.twitter.com/SscOZolGc9— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 2, 2017
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