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Рикко Гросс поддержал Артема Дзюбу и "Зенит" (фото)

Старший тренер сборной России по биатлону, четырёхкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс поддержал "Зенит" и нападающего Артёма Дзюбу.

"Хочу сказать спасибо огромное Артёму за футболку. 22 — особое число и для меня. Мы познакомились в 2016 году во время нашего сбора в Санкт-Петербурге, когда он приезжал к нам попробовать себя на лыжах и огневом рубеже.

С тех пор я старался о мере возможности следить и за игрой Артёма в клубе и сборной. Знаю, что сейчас у него небольшие трудности с результативностью, но уверен, что всё обязательно наладится. Он отличный парень и настоящий боец!

Я сам ни разу не был на матче "Зенита" на стадионе, но надеюсь, что рано или поздно эту ситуацию исправлю. Желаю "Зениту" удачи как на внутренней арене, так и в Лиге Европы. Надеюсь, что сегодня удастся посмотреть матч с "Русенборгом", хоть он и начнётся в час ночи по Ханты-Мансийску", - передает слова Гросса пресс-служба "Зенита".

Теги: Зенит
Сегодня, 14:52
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(4)
№2 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 14:59) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
спартачи, ату его, ату!
Регистрация: 1.02.2015
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 14:57) #
  • -7
  •  (7)

не даст он тебе билет бесплатный, он не играет , и денег мало у него в добавок!
Регистрация: 19.06.2017
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