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"Спартак" опубликовал видео с симуляциями молодежного состава "Севильи"

"Спартак" опубликовал видео симуляций игроков "молодежки" "Севильи" в матче 4-го тура Юношеской Лиги чемпионов (3:3).

В концовке встречи футболисты "Спартака" начали падать на газон, пародируя игроков испанского клуба.

Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 15:21
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 15:53) #
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что молодежка что основа артисты из колхозного театра, им в балет нужно , а не футбол


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: junga Сочи (Сегодня, 15:32) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да все понятно, даже по основе видно было как испашки очканули в концовке за результ и началось кривляние-валяние и нытьё, как они умеют, хотя по видео хз, ничего толком не понять кроме дежурных "судорог" у воротчика, стоящего весь матч в раме joy


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
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