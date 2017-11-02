"Спартак" опубликовал видео с симуляциями молодежного состава "Севильи"

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Тула Динамо
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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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В концовке встречи футболисты "Спартака" начали падать на газон, пародируя игроков испанского клуба.
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