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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Селюк: не забивайте голову Головину - то "Арсенал", то "Барселона"
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что "Барселона" просматривала полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем" (2:1).
"Скауты больших клубов присутствуют на многих играх. Сейчас написали про Головина, потом напишут, что приезжали на игру "Спартака". Видимо, всем топ-клубам очень нравится российский футбол и российские игроки. Судя по сообщениям, все просто без ума от РФПЛ. Но на самом деле это выглядит смешно. Видимо, вся "Барселона" разъехалась смотреть только российские команды.
Не надо забивать Александру Головину голову. То им "Арсенал" интересуется, то "Барселона". Сейчас он решит, что дело в шляпе, и перестанет играть. Дайте парню сосредоточиться на футболе. Пусть соберётся и играет за свою команду. У ЦСКА сейчас есть шанс выйти из группы в Лиге чемпионов. Пожелаю ему и всей команде удачи.
Если "Барселона" или другой топ-клуб захотят приобрести Головина, они сразу обратятся в ЦСКА. Это нормальная практика – просматривать игроков в еврокубках. В "Базеле" тоже есть футболисты, достойные внимания. Смотрят не на конкретного игрока, а на всю команду.
Может, Головин не понравится, но понравится условно Игнашевич. Не посмотрят на его возраст и возьмут – всякое бывает. Сегодня тоже можно сказать, что на матчи "Локомотива" и "Зенита" приедет много скаутов, и это будет правдой", - передает слова Селюка "Чемпионат".
"Скауты больших клубов присутствуют на многих играх. Сейчас написали про Головина, потом напишут, что приезжали на игру "Спартака". Видимо, всем топ-клубам очень нравится российский футбол и российские игроки. Судя по сообщениям, все просто без ума от РФПЛ. Но на самом деле это выглядит смешно. Видимо, вся "Барселона" разъехалась смотреть только российские команды.
Не надо забивать Александру Головину голову. То им "Арсенал" интересуется, то "Барселона". Сейчас он решит, что дело в шляпе, и перестанет играть. Дайте парню сосредоточиться на футболе. Пусть соберётся и играет за свою команду. У ЦСКА сейчас есть шанс выйти из группы в Лиге чемпионов. Пожелаю ему и всей команде удачи.
Если "Барселона" или другой топ-клуб захотят приобрести Головина, они сразу обратятся в ЦСКА. Это нормальная практика – просматривать игроков в еврокубках. В "Базеле" тоже есть футболисты, достойные внимания. Смотрят не на конкретного игрока, а на всю команду.
Может, Головин не понравится, но понравится условно Игнашевич. Не посмотрят на его возраст и возьмут – всякое бывает. Сегодня тоже можно сказать, что на матчи "Локомотива" и "Зенита" приедет много скаутов, и это будет правдой", - передает слова Селюка "Чемпионат".
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