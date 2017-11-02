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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ахмат": бразильский тренер? Мы доверяем Галактионову
Генеральный директор "Ахмат" Ахмед Айдамиров сообщил, что в клубе в данный момент доверяют исполняющему обязанности главного тренера Михаилу Галактионову и не собирается в срочном порядке менять его.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ахмат" ведет переговоры с бразильским тренером Милтоном Мендесом.
"Слухи не комментирую. Понимание ситуации сейчас такое: команду готовит Галактионов. Руководство "Ахмата" в данный момент доверяет ему, одновременно ведем работу (по кадровому вопросу). Все остальное – это слухи. Срочно менять Галактионова не собираемся. Надо доверять молодым", - передает слова функционера "Р-Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что "Ахмат" ведет переговоры с бразильским тренером Милтоном Мендесом.
"Слухи не комментирую. Понимание ситуации сейчас такое: команду готовит Галактионов. Руководство "Ахмата" в данный момент доверяет ему, одновременно ведем работу (по кадровому вопросу). Все остальное – это слухи. Срочно менять Галактионова не собираемся. Надо доверять молодым", - передает слова функционера "Р-Спорт".
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