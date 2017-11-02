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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Фаузи Гулам получил разрыв крестообразных связок правого колена
Защитник "Наполи" Фаузи Гулам получил серьёзную травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:4).
Как сообщает пресс-служба неаполитанского клуба, в ходе обследования у футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена. Сколько времени потребуется на восстановление, не сообщается.
Как сообщает пресс-служба неаполитанского клуба, в ходе обследования у футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена. Сколько времени потребуется на восстановление, не сообщается.
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