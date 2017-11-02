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Фаузи Гулам получил разрыв крестообразных связок правого колена

Защитник "Наполи" Фаузи Гулам получил серьёзную травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:4).

Как сообщает пресс-служба неаполитанского клуба, в ходе обследования у футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена. Сколько времени потребуется на восстановление, не сообщается.
Теги: Наполи
Сегодня, 16:02
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