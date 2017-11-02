Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:39
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (1)
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (1)
17:21
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (5)
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (5)
13:08
"Локо" попробует арестовать шерифа, а "Зенит" - доказать, что кризис нам только кажется. Анонс 4 тура Лиги Европы (3)
"Локо" попробует арестовать шерифа, а "Зенит" - доказать, что кризис нам только кажется. Анонс 4 тура Лиги Европы (3)
11:24
Понтус Вернблум: матч с "Арсеналом" - это были 90 минут гадости, после "Базеля" почувствуем уверенность
Понтус Вернблум: матч с "Арсеналом" - это были 90 минут гадости, после "Базеля" почувствуем уверенность
07:54
Николай Писарев: заставить "Севилью" вот так отбиваться на последних минутах – дорогого стоит (6)
Николай Писарев: заставить "Севилью" вот так отбиваться на последних минутах – дорогого стоит (6)
Арда Туран в ближайшее время может вернуться в Турцию
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран в зимнее трансферное окно может перейти в "Галатасарай", сообщает Fanatik.
Отмечается, что турецкая команда возьмёт Турана в аренду, после чего рассмотрит дальнейшие варианты по поводу хавбека. Туран уже выступал за "Галатасарай" с 2004 по 2011 год.
Отмечается, что турецкая команда возьмёт Турана в аренду, после чего рассмотрит дальнейшие варианты по поводу хавбека. Туран уже выступал за "Галатасарай" с 2004 по 2011 год.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.