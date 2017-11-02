Арда Туран в ближайшее время может вернуться в Турцию

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран в зимнее трансферное окно может перейти в "Галатасарай", сообщает Fanatik.Отмечается, что турецкая команда возьмёт Турана в аренду, после чего рассмотрит дальнейшие варианты по поводу хавбека. Туран уже выступал за "Галатасарай" с 2004 по 2011 год.