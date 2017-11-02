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В Бельгии на тренировке скончался 17-летний футболист

В Бельгии футболист клуба "Антверпена" Джоэль Лобанзо скончался в результате остановки сердца во время тренировки в возрасте 17 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Во вторник Лобанзо занимался с молодежной командой. После того как футболист упал без сознания, медицинский персонал и тренеры попытались его реанимировать. Позднее Лобанзо в критическом состоянии доставили в городскую больницу. В среду он умер.
Сегодня, 18:09
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