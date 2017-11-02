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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Эвер Банега, забивший "Спартаку", вошел в команду недели Лиги чемпионов
Полузащитник "Севильи" Эвер Банега, ставший автором победного гола в ворота "Спартака" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, вошел в символическую команду турнира по итогам недели.
Полностью команда лучших на этой неделе выглядит так: Алиссон ("Рома"), Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Морено ("Ливерпуль"), Кюрзава (ПСЖ), Блинд ("Манчестер Юнайтед"), Марлос ("Шахтер"), Алли ("Тоттенхэм"), Банега ("Севилья"), Феррейра ("Шахтер"), Неймар (ПСЖ) и Эль-Шаарави ("Рома").
УЕФА
Полностью команда лучших на этой неделе выглядит так: Алиссон ("Рома"), Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Морено ("Ливерпуль"), Кюрзава (ПСЖ), Блинд ("Манчестер Юнайтед"), Марлос ("Шахтер"), Алли ("Тоттенхэм"), Банега ("Севилья"), Феррейра ("Шахтер"), Неймар (ПСЖ) и Эль-Шаарави ("Рома").
УЕФА
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