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Киевское "Динамо" опровергло информацию о том, что клуб могут отстранить от еврокубков

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте выступило с заявлением.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении клуба и украинская команда может быть лишена лицензии на участие в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2017/18 из-за сокрытия долгов.

"Я могу подтвердить, что следственная палата органа по финансовому контролю клубов УЕФА не открывала расследование против "Динамо" (Киев) в отношении лицензии, полученной для участия в соревнованиях УЕФА сезона-2017/18. Более того, в отношении мониторинга просроченной кредиторской задолженности в течение сезона "Динамо" предоставило УЕФА все соответствующие подтверждающие документы, которые демонстрируют, что клуб является своевременно осуществившим задекларированные платежные обязательства", - приводит сайт киевлян текст письма руководителя финансового мониторинга и соответствия УЕФА Пабло Родригеса.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:14) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А текст письма на русском языке.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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