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"Интер" заключил новый контракт с Эдером

"Интер" объявил о подписании нового контракта с форвардом Эдером.

30-летний нападающий сборной Италии подписал контракт с миланцами до лета 2021 года.

В "Интер" Эдер перешел в январе 2016 года и "Сампдории".

Теги: Интер
Сегодня, 19:14
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