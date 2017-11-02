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Защитник "Шерифа": у нас хорошие шансы на выход из группы

Защитник молдавского "Шерифа" Вилфред Балима считает, что у его команды хорошие шансы на выход из группы.

Сегодня в 4-м туре группового турнира молдавский клуб сыграет с "Локомотивом".

"Думаю, в этом году мы можем выйти из группы, но борьба будет идти до последнего тура. В прошлый раз мы едва не вышли в плей-офф. Надо было лишь обыграть "Анжи", но мы сыграли вничью в России. В этом сезоне у нас хорошие шансы на выход из группы", - цитирует Балиму официальный сайт УЕФА.
Теги: Шериф Локомотив
Сегодня, 19:31
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