Юрий Семин: "Локомотив" - это часть моей жизни

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал о своей работе в клубе.Напомним, Cемин работал в "Локо" с 1986 по 1990, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 год, а в 2016-м снова возглавил команду."Я очень много здесь работаю. Это часть моей жизни. Наверное, мы друг для друга многое значим. Тогда "Локомотив" был явным аутсайдером, но за это время мы проделали много работы. Постепенно клуб вырос в серьезную силу.Для меня самое главное, что ко мне хорошо относятся болельщики, как я к ним. Они помнят все те успехи, добрые дела, которые мы делали вместе. Это очень важно", - сказал Семин.