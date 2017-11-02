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Лионель Месси все-таки прилетит в Краснодар на матч со сборной Нигерии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прилетит вместе с командой в Краснодар на товарищескую встречу со сборной Аргентины, сообщает компания "Телеспорт".

Отмечается, что участие футболиста в матче будет зависеть от решения главного тренера Хорхе Сампаоли.

Ранее сообщалось, что Месси сыграет в матче со сборной России в Москве, но не полетитс командой в Краснодар на игру с Нигерией.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 20:42
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