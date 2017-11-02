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Василия Уткина не выдержало кресло в прямом эфире радио (видео)

Футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула в прямом эфире "Спорт FM".

"Обязательно посмотрите этот момент в подкасте. Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые. Я вас поздравляю", - прокомментировал этот момент Уткин.

Теги: Уткин
Сегодня, 20:49
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7
(3)
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Красота!
Регистрация: 23.08.2016
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:05) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: LLM (Сегодня, 20:59) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Я так понимаю, при упоминании какой-то мировой звезды(предположу, спартаковской), он и упал со стула.


Говорил он про парня из дубля Краснодара
Регистрация: 21.02.2017
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:58) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Наконец-то на сайте новость, связанная с Уткиным, приносит положительные эмоции! laughing
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: Клим Климов (Сегодня, 20:55) #
  • -1
  •  (3)
online

Решил вывернуть все в шутку, но как-то натужно вышло!!
Регистрация: 1.07.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я так понимаю, при упоминании какой-то мировой звезды(предположу, спартаковской), он и упал со стула.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 20:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
врет ! все 200 кг. в нем...
Регистрация: 26.04.2017
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