Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:26
Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией (4)
Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией (4)
17:39
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (5)
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (5)
17:21
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (9)
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (9)
13:08
"Локо" попробует арестовать шерифа, а "Зенит" - доказать, что кризис нам только кажется. Анонс 4 тура Лиги Европы (2)
"Локо" попробует арестовать шерифа, а "Зенит" - доказать, что кризис нам только кажется. Анонс 4 тура Лиги Европы (2)
Василия Уткина не выдержало кресло в прямом эфире радио (видео)
Футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула в прямом эфире "Спорт FM".
"Обязательно посмотрите этот момент в подкасте. Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые. Я вас поздравляю", - прокомментировал этот момент Уткин.
"Обязательно посмотрите этот момент в подкасте. Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые. Я вас поздравляю", - прокомментировал этот момент Уткин.
Миранчук, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?— Спорт FM (@sport_fm) November 2, 2017
Василий Уткин и невозмутимый @igorkytmanov каждый четверг только на Спорт FM! pic.twitter.com/EI7dYvVWDY
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.