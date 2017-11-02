Василия Уткина не выдержало кресло в прямом эфире радио (видео)

Миранчук, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?

Василий Уткин и невозмутимый @igorkytmanov каждый четверг только на Спорт FM! pic.twitter.com/EI7dYvVWDY — Спорт FM (@sport_fm) November 2, 2017

Футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула в прямом эфире "Спорт FM"."Обязательно посмотрите этот момент в подкасте. Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые. Я вас поздравляю", - прокомментировал этот момент Уткин.