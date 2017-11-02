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Валерий Рейнгольд: горжусь тем, что болею за "Спартак". Молодцы ребята, не сломались

Валерий Рейнгольд: горжусь тем, что болею за "Спартак". Молодцы ребята, не сломались Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2).

- У меня двоякое чувство, но честно говоря, я горжусь тем, что болею за "Спартак". Молодцы ребята, не сломались. Да, было много ошибок, я ожидал такой игры, и вам говорил, что спартаковцам будет очень тяжело. Москвичи вышли на матч какими-то нервными, не клеилась у них игра. Тот футбол, который "Спартак" любит показывать, вчера продемонстрировать не удалось. Чувствуется, что многие футболисты немного перегорели. Это было видно не вооруженным глазом. Но самое интересное, что севильцы, имея преимущество, в первом тайме абсолютно ни одного момента не создали. Ни одного. Практически не было голевых моментов. Даже два мяча, которые забили андалусийцы, фактически были созданы не из ничего, они не вытекали из хода игры. Первый гол - это чистый стандарт с углового удара, второй - за счет индивидуальных действий испанцев. В целом, "Севилья" ничего сверхъестественного не показала. Не было каких-то красивых комбинаций, где одна команда раздевает другую. Я доволен москвичами, что они во второй половине встречи переломили ход игры - это раз. Во-вторых, взяли полностью под контроль мяч, завладели инициативой, забили гол и вообще могли забить и второй. Во всяком случае, лицом в грязь красно-белые не упали. В Западной Европе, наверняка, пресса хвалила "Спартак", потому что было за что. Я горд ребятами, которые отстояли честь и престиж такой великой команды как московский "Спартак" по нашим российским меркам.

Честно говоря, бывают разные проигрыши и разные победы, и те люди, которые говорят разную чушь и разную ерунду, они просто ни черта в футболе не понимают. Так, давайте говорить, то, что мы видим на поле. Почему все молчат? Почему неделю назад все поливали грязью ЦСКА, а сейчас после победы армейцев над "Базелем" все молчат? Выиграли и выиграли. Почему красно-синих не хвалить? Я их хвалю, потому что они красавцы и молодцы. Обыграли швейцарцев на выезде, когда этого никто не ожидал. Примерно в таком же стиле, может, немного поскромней, переиграли "Базель", дали шанс еще побороться. Надо приветствовать лучшие моменты, которые присутствуют в наших командах, а не хаять их.

Хочу подытожить. Команда "Спартак" - это боевая команда, если судить по вчерашней игре. И она абсолютно сохранила шансы на выход в плей-офф, потому что спартаковцы наверняка обыграют "Марибор", а вот кто-то из пары "Севильи" и "Ливерпуль" очки потеряют. А вообще все может решится в матче "Спартака" против англичан, вот вам и борьба. Если все считали, что москвичи ее не навяжут, то я верил и знал, что так будет, и все время об этом говорил.
Сегодня, 21:08
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(7)
№13 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Но вы же всегда были против КГБ..... да там я был против КГБ а здесь я против ФБР( на Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди). Так же и дед ссы в глаза все божья роса
Регистрация: 17.05.2015
№12 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Аот так не куя себе! Просер это оказывается гордость. Да еще кому??? Словно это Барса была!
Регистрация: 5.04.2017
№11 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:10) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вылетели в ЛЕ


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СВИНЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБОЯ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ, КРОМЕ САМОЙ СВИНЬИ...
Регистрация: 24.09.2013
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Позиция убогая какая-то...
Проиграли...причем тут честь российского футбола?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
...В Западной Европе, наверняка, пресса хвалила "Спартак", потому что было за что....
Разочаровал smirk ...по игре, бывает-же так...за Спартак не болел, но хотелось, что-бы Севилью порвали...как в Москве...
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:58) #
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online

Я горд ребятами, которые отстояли честь и престиж такой великой команды как московский "Спартак" по нашим российским меркам.

Ну, значит, такая честь. Про российским меркам... ))))))
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
с одной уйти почётно.

горделиво похрюкивая и пуская слюни laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
у старого просёр 1-2 считается великой честью?

Ну, в душе то, они все думали, что влетят 5-0, а тут какие-то 1-2, чем не повод для свинячей гордости. Это как на мизере, с одной уйти почётно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Мы проиграли не той Севилье ,которая вчера была на поле ..,а другой , мифически непобедимой ,в которую почему-то поверил наш клуб..,хотя в активе был первый матч..,ПОЧЕМУ??..вот ,сцуко в чём загадка.

ты сам то понял, что сказал?
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:18) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Мы проиграли не той Севилье ,которая вчера была на поле ..,а другой , мифически непобедимой ,в которую почему-то поверил наш клуб..,хотя в активе был первый матч..,ПОЧЕМУ??..вот ,сцуко в чём загадка.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:17) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Поражение всегда поражение.
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:15) #
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  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я горд ребятами, которые отстояли честь и престиж такой великой команды как московский "Спартак" по нашим российским меркам.

у старого просёр 1-2 считается великой честью?
дык это не по-российским, а по-свинячьим меркам...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:12) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Все по делу.Ни отнять,ни прибавить


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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