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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Рейнгольд: горжусь тем, что болею за "Спартак". Молодцы ребята, не сломались
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2).
- У меня двоякое чувство, но честно говоря, я горжусь тем, что болею за "Спартак". Молодцы ребята, не сломались. Да, было много ошибок, я ожидал такой игры, и вам говорил, что спартаковцам будет очень тяжело. Москвичи вышли на матч какими-то нервными, не клеилась у них игра. Тот футбол, который "Спартак" любит показывать, вчера продемонстрировать не удалось. Чувствуется, что многие футболисты немного перегорели. Это было видно не вооруженным глазом. Но самое интересное, что севильцы, имея преимущество, в первом тайме абсолютно ни одного момента не создали. Ни одного. Практически не было голевых моментов. Даже два мяча, которые забили андалусийцы, фактически были созданы не из ничего, они не вытекали из хода игры. Первый гол - это чистый стандарт с углового удара, второй - за счет индивидуальных действий испанцев. В целом, "Севилья" ничего сверхъестественного не показала. Не было каких-то красивых комбинаций, где одна команда раздевает другую. Я доволен москвичами, что они во второй половине встречи переломили ход игры - это раз. Во-вторых, взяли полностью под контроль мяч, завладели инициативой, забили гол и вообще могли забить и второй. Во всяком случае, лицом в грязь красно-белые не упали. В Западной Европе, наверняка, пресса хвалила "Спартак", потому что было за что. Я горд ребятами, которые отстояли честь и престиж такой великой команды как московский "Спартак" по нашим российским меркам.
Честно говоря, бывают разные проигрыши и разные победы, и те люди, которые говорят разную чушь и разную ерунду, они просто ни черта в футболе не понимают. Так, давайте говорить, то, что мы видим на поле. Почему все молчат? Почему неделю назад все поливали грязью ЦСКА, а сейчас после победы армейцев над "Базелем" все молчат? Выиграли и выиграли. Почему красно-синих не хвалить? Я их хвалю, потому что они красавцы и молодцы. Обыграли швейцарцев на выезде, когда этого никто не ожидал. Примерно в таком же стиле, может, немного поскромней, переиграли "Базель", дали шанс еще побороться. Надо приветствовать лучшие моменты, которые присутствуют в наших командах, а не хаять их.
Хочу подытожить. Команда "Спартак" - это боевая команда, если судить по вчерашней игре. И она абсолютно сохранила шансы на выход в плей-офф, потому что спартаковцы наверняка обыграют "Марибор", а вот кто-то из пары "Севильи" и "Ливерпуль" очки потеряют. А вообще все может решится в матче "Спартака" против англичан, вот вам и борьба. Если все считали, что москвичи ее не навяжут, то я верил и знал, что так будет, и все время об этом говорил.
- У меня двоякое чувство, но честно говоря, я горжусь тем, что болею за "Спартак". Молодцы ребята, не сломались. Да, было много ошибок, я ожидал такой игры, и вам говорил, что спартаковцам будет очень тяжело. Москвичи вышли на матч какими-то нервными, не клеилась у них игра. Тот футбол, который "Спартак" любит показывать, вчера продемонстрировать не удалось. Чувствуется, что многие футболисты немного перегорели. Это было видно не вооруженным глазом. Но самое интересное, что севильцы, имея преимущество, в первом тайме абсолютно ни одного момента не создали. Ни одного. Практически не было голевых моментов. Даже два мяча, которые забили андалусийцы, фактически были созданы не из ничего, они не вытекали из хода игры. Первый гол - это чистый стандарт с углового удара, второй - за счет индивидуальных действий испанцев. В целом, "Севилья" ничего сверхъестественного не показала. Не было каких-то красивых комбинаций, где одна команда раздевает другую. Я доволен москвичами, что они во второй половине встречи переломили ход игры - это раз. Во-вторых, взяли полностью под контроль мяч, завладели инициативой, забили гол и вообще могли забить и второй. Во всяком случае, лицом в грязь красно-белые не упали. В Западной Европе, наверняка, пресса хвалила "Спартак", потому что было за что. Я горд ребятами, которые отстояли честь и престиж такой великой команды как московский "Спартак" по нашим российским меркам.
Честно говоря, бывают разные проигрыши и разные победы, и те люди, которые говорят разную чушь и разную ерунду, они просто ни черта в футболе не понимают. Так, давайте говорить, то, что мы видим на поле. Почему все молчат? Почему неделю назад все поливали грязью ЦСКА, а сейчас после победы армейцев над "Базелем" все молчат? Выиграли и выиграли. Почему красно-синих не хвалить? Я их хвалю, потому что они красавцы и молодцы. Обыграли швейцарцев на выезде, когда этого никто не ожидал. Примерно в таком же стиле, может, немного поскромней, переиграли "Базель", дали шанс еще побороться. Надо приветствовать лучшие моменты, которые присутствуют в наших командах, а не хаять их.
Хочу подытожить. Команда "Спартак" - это боевая команда, если судить по вчерашней игре. И она абсолютно сохранила шансы на выход в плей-офф, потому что спартаковцы наверняка обыграют "Марибор", а вот кто-то из пары "Севильи" и "Ливерпуль" очки потеряют. А вообще все может решится в матче "Спартака" против англичан, вот вам и борьба. Если все считали, что москвичи ее не навяжут, то я верил и знал, что так будет, и все время об этом говорил.
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