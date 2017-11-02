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"Локомотив" на своем поле проиграл "Шерифу"

В домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" проиграл "Шерифу".

Лига Европы

4 тур

"Локомотив" - "Шериф" 1:2

Гол: Фарфан, 27 - Бадибанга, 42, Брежовец, 61

"Локомотив": Гилерме (Медведев, 34), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (Эдер, 79), Тарасов (Баринов, 58), Денисов, Фернандеш, Фарфан, Лысов

"Шериф": Микулич, Сушич, Кристиано (Оливейра, 88), Кулушич, Посмак, Раку, Брежовец (Балима, 72), Кендыш, Антон, да Силва (де Ноийер, 80), Бадибанга

Предупреждения: Кендыш, 68, Балима, 78, Игнатьев, 78, Бадибанга, 90
Теги: Локомотив Шериф
Вчера, 22:55
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69
(2)
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№69 Написал: anonymous (Сегодня, 00:18) #
  • 0
  •  (0)
online

позор паровозам, так бездарно слить МОЛДОВАНАМ
Регистрация: 8.01.2017
№68 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Похоже, чтобы биться за ЛЧ Геркусу все же придется покупать игроков в зимнее окно.
Матч не смотрел, но по матчу в Тирасполе было видно, что Шериф приличная команда.
Видимо после Зенита так и не смогли настроиться на вполне проходной матч.
И Гилю потеряли, что очень хреново. Скорейшего выздоровления нашим игрокам.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№67 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:50) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Тут уже 5 минут назад эту тему проехали, а ты решил понтануться))))

Ты совсем приболел? Я смотрю Зенит и не читаю всю ветку, перед кем тут понтоваться, смешной ты smile

Ага))) верю, верю, не нервничай...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№66 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Тут уже 5 минут назад эту тему проехали, а ты решил понтануться))))

Ты совсем приболел? Я смотрю Зенит и не читаю всю ветку, перед кем тут понтоваться, смешной ты smile
Регистрация: 2.02.2012
№65 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:43) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
вспомни Краснодар,

Да драли мы твой Краснодар smile совсем память пропил?

Не умничай.
Задним умом все хороши. Тут уже 5 минут назад эту тему проехали, а ты решил понтануться)))) еще бы через часик написал...
А Краснодар пусть все дерут, пока у них тренер иуда


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№64 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:40) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Вы каждый год нас хороните))))

Ты немного попутал
не мы вас хороним
а ваш любимый Гиннер и не просто хоронит ,а катком в асфальт закатывает)
Регистрация: 20.11.2015
№63 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
вспомни Краснодар,

Да драли мы твой Краснодар smile совсем память пропил?
Регистрация: 2.02.2012
№62 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:37) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kurbath
Цитата: sanyapytilin
Вспомни дерби, вспомни Краснодар, Локо и Зенит))))))

Вам теперь придется долго что то вспоминать
основные мысли будут как бы фнл не улететь)
Неприкасаемых нет-забудут также быстро как и Торпедо


Вы каждый год нас хороните))))
Уже даже смешно. Седой Вася с Игнашом как дрючили вас 10 лет назад, так и дрючас сейчас))))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№61 Написал: Гладиатор Тушинский (Вчера, 23:36) #
  • +3
  •  (5)

Счёт по игре. Шериф был сильнее. И вот поэтому я не считаю Локомотив хоть каким то претендентом на золото в этом году. Займут своё родное 4 место и норм.
Регистрация: 12.03.2017
№60 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Anturage
Сливают Лигу Европы паровозы,

Свинячья логика, всех по своим поросячьим ущербным меркам судят.


согласно бомжацкой логики- Локомотив только что в жестокой и упорной борьбе достойно уступил европейскому гранду , равному по силе Насьоналю, Осеру и Сраному Твенте.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№59 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:34) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kuzz
Цитата: sanyapytilin
Цитата: kurbath
Цитата: sanyapytilin
Причем тут Базель, ущербный?

Действильно-лучше вспомним Арсенал и дружно похлопаем
урод мля

Вспомни дерби, вспомни Краснодар, Локо и Зенит))))))
Вас давалок все крячат.

Старый какой Краснодар, о чем ты проспись


Ну, попутал, извиняюсь...только ты и заметил, остальные за ЦСКА больше следят, чем за своей командой


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№58 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Вспомни дерби, вспомни Краснодар, Локо и Зенит))))))

Вам теперь придется долго что то вспоминать
основные мысли будут как бы фнл не улететь)
Неприкасаемых нет-забудут также быстро как и Торпедо
Регистрация: 20.11.2015
№57 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: kurbath
Цитата: sanyapytilin
Причем тут Базель, ущербный?

Действильно-лучше вспомним Арсенал и дружно похлопаем
урод мля

Вспомни дерби, вспомни Краснодар, Локо и Зенит))))))
Вас давалок все крячат.

Старый какой Краснодар, о чем ты проспись
Регистрация: 30.08.2009
№56 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kurbath
Цитата: sanyapytilin
Причем тут Базель, ущербный?

Действильно-лучше вспомним Арсенал и дружно похлопаем
урод мля

Вспомни дерби, вспомни Краснодар, Локо и Зенит))))))
Вас давалок все крячат.

Цитата: SPV
Цитата: kurbath
до конца сезона будут надрачивать


до Бенфики, а потом визг про трусливую игру, нищету и невезение


1. Она и есть у ЦСКА. Пока очко не полыхает, играем как бздуны.
2. От этого никуда не деться...мы нищие))) стыдно даже сравнивать бюджет ЦСКА и Спартака с Зенитом...но мы в обойме, бодаемся.
3. Невезение - это ваш конёк, вам всегда не везет))))))))))))))))))) каждый проигранный матч, ну невезуха))))))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№55 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurbath
до конца сезона будут надрачивать


до Бенфики, а потом визг про трусливую игру, нищету и невезение
Регистрация: 2.02.2012
№54 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:27) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MIG
Цитата: sanyapytilin
Им главное как Локо с ЦСКА

я бы сказал, они в своем большинстве мечтают о победе Локо над ЦСКА

Именно...они даже в таблицу не смотрят. И о чемпионстве уже не мечтают...и ни слова об их матче с Уфой)))
Ущербные...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№53 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:26) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Причем тут Базель, ущербный?

Действильно-лучше вспомним Арсенал и дружно похлопаем
урод мля
Регистрация: 20.11.2015
№52 Написал: Рованиеми С-Пб (Вчера, 23:26) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Задача-выход из группы. Остальное детали. Абидна канешна, но бывает)


--------------------
И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№51 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:26) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
Цитата: junga
Цитата: XERX
доступных шалашовок в Питере драть!!!)))


В Питере 5 доступно отгрузили шалашовкам залётным давеча

Цитата: junga
Цитата: XERX
доступных шалашовок в Питере драть!!!)))


В Питере 5 доступно отгрузили шалашовкам залётным давеча

Мы правда хотели зинку дрюкнуть,но уж больно доступная девка,да и воняла от неё за версту!!!фу пля!!!

Не нравится как про Спартак также говорят? Идите-ка, тренеруйтесь на... вчерашняя тренеровка на славу удалась smirk Хотели они.. ишь хотельщики.
Регистрация: 9.11.2010
№50 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:24) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kurbath
Цитата: sanyapytilin
Минусовщики мясные проснулись, начитались рейнгольда и верят, что они отстояли честь России не переходя 35 минут свою половину поля...
Всё норм у ребят. Им главное как Локо с ЦСКА сыграет...о себе уже не думают. 6 место вполне достойно, а главное привычно

Да завали ты уже епало свое
иди лучше очко подготавливай-локо приедет злой ,раздерет на фашистскую свастику,а то герои мля-чудом выиграли у какого то Базеля
теперь до конца сезона будут надрачивать

Причем тут Базель, ущербный? Вообще о нем ни разу не написал. Это ваши ущербные мыслишки...бе-ме...быдлятина


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№49 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Вчера, 23:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Странный матч и странный результат.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№48 Написал: MIG Piter (Вчера, 23:20) #
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: XERX
да и воняла от неё за версту

дебил, это поэтому вы ноги раздвинули аж пять раз?)))


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№47 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:20) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Минусовщики мясные проснулись, начитались рейнгольда и верят, что они отстояли честь России не переходя 35 минут свою половину поля...
Всё норм у ребят. Им главное как Локо с ЦСКА сыграет...о себе уже не думают. 6 место вполне достойно, а главное привычно

Да завали ты уже епало свое
иди лучше очко подготавливай-локо приедет злой ,раздерет на фашистскую свастику,а то герои мля-чудом выиграли у какого то Базеля
теперь до конца сезона будут надрачивать
Регистрация: 20.11.2015
№46 Написал: Карабас-Барабас (Вчера, 23:19) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Паравозники
Регистрация: 5.08.2010
№45 Написал: MIG Piter (Вчера, 23:19) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: sanyapytilin
Им главное как Локо с ЦСКА

я бы сказал, они в своем большинстве мечтают о победе Локо над ЦСКА


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№44 Написал: XERX - (Вчера, 23:18) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Цитата: XERX
доступных шалашовок в Питере драть!!!)))


В Питере 5 доступно отгрузили шалашовкам залётным давеча

Цитата: junga
Цитата: XERX
доступных шалашовок в Питере драть!!!)))


В Питере 5 доступно отгрузили шалашовкам залётным давеча

Мы правда хотели зинку дрюкнуть,но уж больно доступная девка,да и воняла от неё за версту!!!фу пля!!!
Регистрация: 23.05.2009
№43 Написал: MIG Piter (Вчера, 23:16) #
  • +8
  •  (10)
online

Цитата: imaginary
Как можно было вынести Спартак, Крас и Зенит и так бездарно играть с командой уровня фнл?!

принципиально разная тактика.
Против атакующих российских команд они закрывались и играли на контрах, а после рассказывали о великолепной тактической выучке, прекрасной игре и т.д. Здесь же Шериф.. на желании, вцепившись зубами, да их же оружием - могли и третий вкатать легко.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№42 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:16) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
Минусовщики мясные проснулись, начитались рейнгольда и верят, что они отстояли честь России не переходя 35 минут свою половину поля...
Всё норм у ребят. Им главное как Локо с ЦСКА сыграет...о себе уже не думают. 6 место вполне достойно, а главное привычно.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№41 Написал: Messi (Вчера, 23:15) #
  • +1
  •  (1)
online

Локо, ну как же так?
Нельзя такие игры выдавать!
Просто ........
Регистрация: 8.11.2012
№40 Написал: ZeArt (Вчера, 23:15) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
На лицо не стабильная игра Локо.Поэтому не конкуренты они нам.
Регистрация: 15.07.2017
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