Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 22:58
"Вильярреал" обыграл "Славию"
"Вильярреал" обыграл "Славию"
Вчера, 22:55
"Локомотив" на своем поле проиграл "Шерифу" (69)
"Локомотив" на своем поле проиграл "Шерифу" (69)
Вчера, 22:31
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (15)
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (15)
Вчера, 22:19
Гильерме получил травму паха (1)
Гильерме получил травму паха (1)
Вчера, 22:17
Геннадий Орлов: второе место "Зенита" - это даже хорошо (15)
Геннадий Орлов: второе место "Зенита" - это даже хорошо (15)
Вчера, 22:11
Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
Вчера, 21:12
Сергей Горлукович: Промес даже пьяным будет лучшим в РФПЛ (6)
Сергей Горлукович: Промес даже пьяным будет лучшим в РФПЛ (6)
Вчера, 21:08
Валерий Рейнгольд: горжусь тем, что болею за "Спартак". Молодцы ребята, не сломались (16)
Валерий Рейнгольд: горжусь тем, что болею за "Спартак". Молодцы ребята, не сломались (16)
Вчера, 21:03
Футболиста удалили через семь секунд после начала матча (2)
Футболиста удалили через семь секунд после начала матча (2)
Вчера, 20:11
Юрий Семин: "Локомотив" - это часть моей жизни (2)
Юрий Семин: "Локомотив" - это часть моей жизни (2)
Вчера, 19:19
ЦСКА не будет просить о переносе матча со СКА в Хабаровске (1)
ЦСКА не будет просить о переносе матча со СКА в Хабаровске (1)
Вчера, 19:14
"Интер" заключил новый контракт с Эдером
"Интер" заключил новый контракт с Эдером
Вчера, 19:08
Киевское "Динамо" опровергло информацию о том, что клуб могут отстранить от еврокубков (1)
Киевское "Динамо" опровергло информацию о том, что клуб могут отстранить от еврокубков (1)
Вчера, 18:26
Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией (5)
Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией (5)
Вчера, 18:09
В Бельгии на тренировке скончался 17-летний футболист (1)
В Бельгии на тренировке скончался 17-летний футболист (1)
Вчера, 18:02
В горах Сочи организуют деревню болельщиков ЧМ-2018
В горах Сочи организуют деревню болельщиков ЧМ-2018
Вчера, 17:46
Кристиан Нобоа: должны победить "Русенборг" сегодня
Кристиан Нобоа: должны победить "Русенборг" сегодня
Вчера, 17:39
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (5)
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (5)
Вчера, 17:21
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (9)
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (9)
Вчера, 16:46
Казбек Хаджиев: на пост наставника "Ахмата" СМИ называют всех свободных тренеров в мире
Казбек Хаджиев: на пост наставника "Ахмата" СМИ называют всех свободных тренеров в мире
Вчера, 16:14
Марио Фернандес: когда весь мир твердит, что ЦСКА уже не тот, мы доказываем обратное (1)
Марио Фернандес: когда весь мир твердит, что ЦСКА уже не тот, мы доказываем обратное (1)
"Локомотив" на своем поле проиграл "Шерифу"
В домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" проиграл "Шерифу".
Лига Европы
4 тур
"Локомотив" - "Шериф" 1:2
Гол: Фарфан, 27 - Бадибанга, 42, Брежовец, 61
"Локомотив": Гилерме (Медведев, 34), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (Эдер, 79), Тарасов (Баринов, 58), Денисов, Фернандеш, Фарфан, Лысов
"Шериф": Микулич, Сушич, Кристиано (Оливейра, 88), Кулушич, Посмак, Раку, Брежовец (Балима, 72), Кендыш, Антон, да Силва (де Ноийер, 80), Бадибанга
Предупреждения: Кендыш, 68, Балима, 78, Игнатьев, 78, Бадибанга, 90
Лига Европы
4 тур
"Локомотив" - "Шериф" 1:2
Гол: Фарфан, 27 - Бадибанга, 42, Брежовец, 61
"Локомотив": Гилерме (Медведев, 34), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (Эдер, 79), Тарасов (Баринов, 58), Денисов, Фернандеш, Фарфан, Лысов
"Шериф": Микулич, Сушич, Кристиано (Оливейра, 88), Кулушич, Посмак, Раку, Брежовец (Балима, 72), Кендыш, Антон, да Силва (де Ноийер, 80), Бадибанга
Предупреждения: Кендыш, 68, Балима, 78, Игнатьев, 78, Бадибанга, 90
Напечатать
69
(2)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.