Киевское "Динамо" досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы

Киевское "Динамо" обыграло "Янг Бойз" в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы и досрочно вышло в 1/16 финала турнира.Лига Европы4 тур: Буяльский, 70"Янг Бойз": фон Бальмос, Мбабу, Лотомба, Касим, фон Берген, Эбишер, Соу, Сулеймани, Фасснахт (Шик, 79), Ассале, Нсаме (Нгамале, 73)"Динамо" К: Бущан, Кендзёра (Кравец, 46), Пиварич, Хачериди, Вида, Корзун, Морозюк, Гармаш, Буяльский (Шепелев, 86), Гонсалес, МораесПредупреждения: Корзун, 11, Эбишер, 31, Кравец, 65, Буяльский, 76, Гармаш, 90+4Вишча, 90+1 - Гриллич, 47"Истанбул": Гюнок, Кайсара, Клиши, Аттама, Епуряну, Кавечи (Моссоро, 81), Торун (Вишча, 62), Инлер, Фрей, Эрдинч, Наполеони (Элиа, 81)"Хоффенхайм": Бауман, Хогма, Шульц, Нордтвейт, Цубер, Фогт (Пош, 24), Демирбай (Геигер, 74), Гриллич, Амири (Окс, 60), Вагнер, КрамаричПредупреждения: Эрдинч, 16, Инлер, 40, Амири, 42, Демирбай, 72,