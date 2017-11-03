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Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Шериф"

В матче 4 тура группового этапа московский "Локомотив" проиграл домашнюю встречу молдавскому "Шерифу" со счётом 1:2, в связи с чем железнодорожники уступили первое место в группе F Лиги Европы УЕФА своим прямым оппонентам.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о том, как это было:

























Теги: Локомотив Шериф Фото
Сегодня, 00:16
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