Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Шериф"

В матче 4 тура группового этапа московский "Локомотив" проиграл домашнюю встречу молдавскому "Шерифу" со счётом 1:2, в связи с чем железнодорожники уступили первое место в группе F Лиги Европы УЕФА своим прямым оппонентам.Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о том, как это было: