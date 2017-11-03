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"Лацио" одержал победу над "Ниццей"

Лига Европы

4 тур

"Лацио" - "Ницца" 1:0

Голы: Маршан, 90+2 (авто.)

"Лацио": Стракоша, Габбарон, Врей, Лукаку (Пароло, 74), Марушич, Рамос, Альберто, Мургиа (Милинкович-Савич, 59), Лейва, Нани (Лулич, 59), Кайседо

"Ницца": Бенитес, Суке, Бонфим, Жалле, Маршан, Козьелло (Тамез, 86), Лис-Мелу (Балотелли, 81), Вальтер, Снейдер (Лусамба, 66), Менди, Плеа

Предупреждения: Лейва, 76
Теги: Лацио Ницца
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