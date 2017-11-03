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Леонид Слуцкий: мы должны продолжать усердно работать

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий назвал причину последних неудач английского клуба.

"В последнее время мы разочарованы. Результат прошлого матча получился для нас нехорошим, но мы должны продолжать усердно работать. Сейчас нам нужно много работать по теории, а также улучшить физическое состояние футболистов. К тому же у нас довольно много травмированных. У нас нет большого выбора при определении стартового состава, однако для меня сейчас самое важное – психология игроков. Думаю, именно в этом кроется основная проблема наших нестабильных результатов", - приводит слова Слуцкого официальный сайт "Халл Сити".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 05:31
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 05:46) #
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Работай, Лёнья, работай, это тебе не под парником гинера рулить командой.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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