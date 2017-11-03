Полузащитник "Халл Сити" Ирвайн: если ты раз за разом теряешь очки, есть риск пасть духом

Полузащитник "Халл Сити" Джексон Ирвайн поделился мнением о последних неудачах команды."Команда у нас талантливая, но до сих пор идёт процесс притирки друг к другу. Летом произошли кардинальные перемены, у нас появился новый тренер, пришло много игроков. Легко сказать, что сезон длинный, что всё ещё можно исправить, но я уже был в такой же ситуации в прошлом сезоне. Если ты раз за разом теряешь очки, есть риск пасть духом. "Халлу" надо ставить перед собой высокие цели. Наш взгляд должен быть устремлён вверх", - цитирует Ирвайна Hull Daily Mail.