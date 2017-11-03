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Болельщиков "Зенита" после матча с "Русенборгом" обвинили в расизме и вандализме

Болельщики "Русенборга" пожаловались не поведение фанатов "Зенита" после матча Лиги Европы (1:1). Отмечается, что поклонники российского клуба скандировали расистские кричалки в адрес нападающего Самуэля Адегбенро.

– По ходу матча было слышно, как они кричали что-то Самуэлю. Мы говорили об этом во время перерыва с остальными, все это слышали. Это ужасно, – сказал один из болельщиков "Русенборга".

Также болельщиков "Зенита" обвиняют в вандализме – по ходу игры они сломали, по словам сотрудников клуба, порядка 70-80 стульев.

– Они стояли на них, прыгали, ломали и бросали вокруг. Наверное, сломано около 70-80 стульев. Должностное лицо УЕФА должен обратить на это внимание. Знаю, что этот момент их заинтересует. Мы не привыкли к такому. Да, во время матчей национального чемпионата кто-то может сломать пару стульев, но такого раньше не было.

СЭ
Теги: Зенит
Сегодня, 06:41
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6
(0)
№6 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 07:47) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
"Культурная столица", хуле.....

Поздравляю с выездом, похоже, Вы там были и все слышали.
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: LLM (Сегодня, 06:57) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все норвежцы с рождения владеют русским и поэтому они прекрасно поняли что бомжи что-то кричат.
Ну просто гениально! Если что-то кричат - значит расисты. Может быть они его с добрым утром поздравляли?
И да, сам факт того что бомжи кричат - отвратителен ???
Регистрация: 21.02.2017
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 06:53) #
  • +3
  •  (3)

как они кричали что-то Самуэлю. Мы говорили об этом во время перерыва с остальными, все это слышали. Это ужасно, – сказал один из болельщиков "Русенборга".

Все слышали , что что-то кричали болельщики Зенита..Что-то, бля , что-то. А что именно кричали, горячие норвежцы нихyя не поняли .

. Наверное, сломано около 70-80 стульев. Должностное лицо УЕФА должен обратить на это внимание. Знаю, что этот момент их заинтересует. Мы не привыкли к такому.

Какие нежные. Хорошо , что не сожгли вас к eбеням.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: zeracool москва (Сегодня, 06:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дебилы!!! Млять
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 06:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"Культурная столица", хуле.....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 06:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
"кот" наверное ездил на выезд..
Регистрация: 6.09.2013
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