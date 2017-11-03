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Кристиан Нобоа: мы знали, что нужна как минимум ничья, поэтому бились через "не могу"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа прокомментировал ничью с "Русенборгом" (1:1) в матче Лиги Европы.

— Конечно, мы хотели сыграть лучше и победить. Но мало что получалось. Главное, что в итоге не проиграли и взяли очки. Посмотрим, что будет дальше.

— Тренер как-то пытался повлиять на команду в перерыве?

— Попросил активнее прессинговать на чужой половине. Сказал, что счет пока 0:0, но надо выигрывать. Не нервничать, спокойно контролировать мяч и не торопиться в завершающей стадии атак. Однако мы слишком легко теряли мяч.

— Команда понимала, что, сравняв счет, она выходит в плей-офф?

— Мы знали, что нужна как минимум ничья, поэтому бились до конца, через "не могу". И забили на последних минутах хороший гол, хороший пас отдал Ригони. Очень важно, что мы не проиграли, – передает слова Нобоа пресс-служба "Зенита".
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 06:47
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