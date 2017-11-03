Кристиан Нобоа: мы знали, что нужна как минимум ничья, поэтому бились через "не могу"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:42
Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей" (3)
Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей" (3)
01:07
Плохая игра и спасение на последней минуте. "Зенит" с большим трудом, но все-таки оформил выход в плей-офф досрочно (11)
Плохая игра и спасение на последней минуте. "Зенит" с большим трудом, но все-таки оформил выход в плей-офф досрочно (11)
00:39
Александр Гришин: Головина просматривала "Барселона"? Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут (4)
Александр Гришин: Головина просматривала "Барселона"? Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут (4)
Вчера, 22:58
"Вильярреал" обыграл "Славию"
"Вильярреал" обыграл "Славию"
Вчера, 22:55
"Локомотив" на своем поле проиграл "Шерифу" (73)
"Локомотив" на своем поле проиграл "Шерифу" (73)
Вчера, 22:31
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (13)
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (13)
Вчера, 22:19
Гильерме получил травму паха (1)
Гильерме получил травму паха (1)
Вчера, 22:17
Геннадий Орлов: второе место "Зенита" - это даже хорошо (17)
Геннадий Орлов: второе место "Зенита" - это даже хорошо (17)
Вчера, 22:11
Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
Вчера, 21:12
Сергей Горлукович: Промес даже пьяным будет лучшим в РФПЛ (6)
Сергей Горлукович: Промес даже пьяным будет лучшим в РФПЛ (6)
Вчера, 21:08
Валерий Рейнгольд: горжусь тем, что болею за "Спартак". Молодцы ребята, не сломались (18)
Валерий Рейнгольд: горжусь тем, что болею за "Спартак". Молодцы ребята, не сломались (18)
Вчера, 21:03
Футболиста удалили через семь секунд после начала матча (2)
Футболиста удалили через семь секунд после начала матча (2)
Кристиан Нобоа: мы знали, что нужна как минимум ничья, поэтому бились через "не могу"
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа прокомментировал ничью с "Русенборгом" (1:1) в матче Лиги Европы.
— Конечно, мы хотели сыграть лучше и победить. Но мало что получалось. Главное, что в итоге не проиграли и взяли очки. Посмотрим, что будет дальше.
— Тренер как-то пытался повлиять на команду в перерыве?
— Попросил активнее прессинговать на чужой половине. Сказал, что счет пока 0:0, но надо выигрывать. Не нервничать, спокойно контролировать мяч и не торопиться в завершающей стадии атак. Однако мы слишком легко теряли мяч.
— Команда понимала, что, сравняв счет, она выходит в плей-офф?
— Мы знали, что нужна как минимум ничья, поэтому бились до конца, через "не могу". И забили на последних минутах хороший гол, хороший пас отдал Ригони. Очень важно, что мы не проиграли, – передает слова Нобоа пресс-служба "Зенита".
— Конечно, мы хотели сыграть лучше и победить. Но мало что получалось. Главное, что в итоге не проиграли и взяли очки. Посмотрим, что будет дальше.
— Тренер как-то пытался повлиять на команду в перерыве?
— Попросил активнее прессинговать на чужой половине. Сказал, что счет пока 0:0, но надо выигрывать. Не нервничать, спокойно контролировать мяч и не торопиться в завершающей стадии атак. Однако мы слишком легко теряли мяч.
— Команда понимала, что, сравняв счет, она выходит в плей-офф?
— Мы знали, что нужна как минимум ничья, поэтому бились до конца, через "не могу". И забили на последних минутах хороший гол, хороший пас отдал Ригони. Очень важно, что мы не проиграли, – передает слова Нобоа пресс-служба "Зенита".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.