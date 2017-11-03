Лионель Месси отсудил у газеты 72 тысячи евро и передал их на благотворительность

Форвард "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал €72 783 организации "Врачи без границ", сообщат Mundo Deportivo.Получившая деньги от футболиста неправительственная международная организация оказывает медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.Отмечается, что более €72 тыс. Месси отсудил у аргентинской газеты La Razon по делу о клевете. После финала ЧМ-2014 издание опубликовало материал о том, что аргентинец носит парик и использует препарат нандролон, повышающий работоспособность.