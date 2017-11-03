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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лионель Месси отсудил у газеты 72 тысячи евро и передал их на благотворительность
Форвард "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал €72 783 организации "Врачи без границ", сообщат Mundo Deportivo.
Получившая деньги от футболиста неправительственная международная организация оказывает медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.
Отмечается, что более €72 тыс. Месси отсудил у аргентинской газеты La Razon по делу о клевете. После финала ЧМ-2014 издание опубликовало материал о том, что аргентинец носит парик и использует препарат нандролон, повышающий работоспособность.
Газета.Ru
Получившая деньги от футболиста неправительственная международная организация оказывает медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.
Отмечается, что более €72 тыс. Месси отсудил у аргентинской газеты La Razon по делу о клевете. После финала ЧМ-2014 издание опубликовало материал о том, что аргентинец носит парик и использует препарат нандролон, повышающий работоспособность.
Газета.Ru
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