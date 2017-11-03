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Руди Гарсия: Эвра должен научиться держать себя в руках

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия высказался об удалении защитника Патриса Эвра до начала матча Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш". Французский футболист не вытерпел оскорбления болельщиков в свой адрес и ударил одного из них.

"Пат - опытный футболист, и, очевидно, он не должен реагировать на такие вещи. Не стоит отвечать на оскорбления, какими бы скверными они ни были. Он должен научиться держать себя в руках", - цитирует тренера BBC.

Теги: Эвра Марсель
Сегодня, 08:54
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