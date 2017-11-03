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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Руди Гарсия: Эвра должен научиться держать себя в руках
Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия высказался об удалении защитника Патриса Эвра до начала матча Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш". Французский футболист не вытерпел оскорбления болельщиков в свой адрес и ударил одного из них.
"Пат - опытный футболист, и, очевидно, он не должен реагировать на такие вещи. Не стоит отвечать на оскорбления, какими бы скверными они ни были. Он должен научиться держать себя в руках", - цитирует тренера BBC.
"Пат - опытный футболист, и, очевидно, он не должен реагировать на такие вещи. Не стоит отвечать на оскорбления, какими бы скверными они ни были. Он должен научиться держать себя в руках", - цитирует тренера BBC.
#VSCOM un truc de fou s'est pass? entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! ?a a tap? ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4— Karim Attab (@karimattab1) November 2, 2017
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