Руди Гарсия: Эвра должен научиться держать себя в руках

#VSCOM un truc de fou s'est pass? entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! ?a a tap? ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4 — Karim Attab (@karimattab1) November 2, 2017

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия высказался об удалении защитника Патриса Эвра до начала матча Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш". Французский футболист не вытерпел оскорбления болельщиков в свой адрес и ударил одного из них."Пат - опытный футболист, и, очевидно, он не должен реагировать на такие вещи. Не стоит отвечать на оскорбления, какими бы скверными они ни были. Он должен научиться держать себя в руках", - цитирует тренера BBC.