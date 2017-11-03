Александр Хацкевич: только вы, журналисты, говорите о кризисе в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич не считает, что в его команде кризис."Это вы, журналисты, говорите о кризисе, но мы так не считаем. В чемпионате у нас отставание от "Шахтера" такое же, какое и было, мы прошли дальше в Кубке.Кроме журналистов никто о кризисе не говорит", – цитирует Хацкевича "Tribuna".Напомним, накануне киевляне досрочно обеспечили выход в плей-офф Лиги Европы.