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Александр Хацкевич: только вы, журналисты, говорите о кризисе в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич не считает, что в его команде кризис.

"Это вы, журналисты, говорите о кризисе, но мы так не считаем. В чемпионате у нас отставание от "Шахтера" такое же, какое и было, мы прошли дальше в Кубке.

Кроме журналистов никто о кризисе не говорит", – цитирует Хацкевича "Tribuna".

Напомним, накануне киевляне досрочно обеспечили выход в плей-офф Лиги Европы.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 08:58
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