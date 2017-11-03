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Сергей Кирьяков: надо признать, "Зениту" повезло, что удалось сравнять счет

Отечественный тренер Сергей Кирьяков поделился мнением об игре "Зенита" в Лиге Европы против "Русенборга" (1:1).

"Я думаю, что в игре с "Локомотивом", особенно в первом тайме, команда Манчини смотрелась значительно лучше. Сегодня мы увидели совсем монотонный футбол в исполнении "Зенита". Я говорю о позиционной игре в атаке, где очень медленно передавался мяч от футболиста к футболисту.

Никаких особых сложностей "Зенит" не создал обороне соперника. Действовал чересчур медленно и предсказуемо. Попытки выхода в быструю атаку предпринимались, но количество брака мешало что-то выжать из этих потуг. Поэтому и опасных моментов питерцы создали мало.

Игра протекала в монотонном ключе, устраивавшем норвежцев. Честно говоря, меня игра "Зенита" разочаровала. Да, в конце спасли матч, когда все пошли вперед, выпустили на поле Дзюбу и Дриусси. Кокорин уже стал с позиции левого нападающего в центр смещаться, это и сработало. Но, надо признать, повезло, что удалось сравнять счет" – цитирует Кирьякова "Спорт уик-энд".
Теги: Кирьяков Зенит
Сегодня, 09:22
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