Усман Дембеле провел первую тренировку на поле после травмы

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, который проводит восстановление после разрыва сухожилий бедра провел первую тренировку на поле, информирует Mundo Deportivo.Футболист опубликовал в Инстаграме фото в бутсах из раздевалки.Усман Дембеле получил травму в сентябре, в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (2:1). Срок его восстановления составит 3-4 месяца.