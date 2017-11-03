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Усман Дембеле провел первую тренировку на поле после травмы

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, который проводит восстановление после разрыва сухожилий бедра провел первую тренировку на поле, информирует Mundo Deportivo.

Футболист опубликовал в Инстаграме фото в бутсах из раздевалки.

Усман Дембеле получил травму в сентябре, в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (2:1). Срок его восстановления составит 3-4 месяца.
Теги: Дембеле Барселона
Сегодня, 09:59
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