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"Спартак" против неудобного соперника и дерби в Черкизово. Превью 16-го тура РФПЛ
На старте второго круга нынешнего сезона "Спартак" примет на своем поле одного из самых неудобных соперников, "Зенит" отправится в гости к "Рубину", а в Черкизово состоится дерби между первой и третьей командой лиги. Об этом и о многом другом - в превью 16-го тура РФПЛ от Rusfootball.info.
«Урал» стал единственным клубом, который закончил первый круг без домашних поражений. Во многом по этой причине он идет в числе лидеров и претендует на попадание в еврокубки. Александр Тарханов заявил, что текущее пятое место пока является локальным успехом, а также добавил, что они вместе с президентом Григорием Ивановым хотят попасть в Лигу Европы и будут к этому стремиться. Впереди у «шмелей» встреча с одним из аутсайдеров Премьер-Лиги, шансы на победу в которой у них достаточно высокие. В этом сезоне «Урал» уверенно играет против тех, кто находится в нижней части турнирной таблицы, и редко теряет очки. К тому же «Динамо» очень слабо выступает на выезде – в семи матчах «бело-голубые» забили лишь три гола и пять раз проиграли.
Смена тренера в столичном клубе на данный момент не привела к кардинальным изменениям. «СКА-Хабаровск» был обыгран, по большому счету, за счет эмоционального подъема, а далее последовала ничья в Казани и поражение от «Тосно». Да, можно говорить, что «Динамо» стало лучше играть, но что толку, если оно все еще располагается в непосредственной близости от зоны вылета. Возможно, помочь победить в Екатеринбурге смогут игроки, восстановившиеся от травм. В их числе Рыков, Терехов и Тиам. К сожалению для «москвичей», еще долго вне игры будет Панченко, которого сейчас очень не хватает в нападении. Луценко, Бечирай и остальные форварды забивают настолько редко, что Хохлов в прошлом туре даже решился выпустить на поле не игравшего пять месяцев Погребняка.
3 ноября, 17:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Меркулов, Чернов, Кулаков, Балажиц – Димитров, Бавин, Бумаль Майега, Евсеев, Бикфалви – Ильин
"Динамо": Шунин – Морозов, Шунич, Хольмен, Козлов – Зотов, Сапета, Соснин, Темников, Ташаев – Луценко
Последние матчи: В П В В Н / Н П В Н П
Статистика личных встреч: 17 +4 =3 -10 13:38
Котировки: 2.24 - 3.03 - 3.64
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Одержав в прошлом туре разгромную победу, «Краснодар» прервал свою четырехматчевую безвыигрышную и безголевую серию. Конечно, прямо сейчас говорить о том, что теперь у него все хорошо, будет неправильно – полноценный выход из проблемной ситуации характерен рядом успешных результатов. Впрочем, Игорь Шалимов уже сейчас заявляет о том, что никакого кризиса в его команде и не было. «Игра это показала. Наконец-то забили, и все встало на свои места» - сказал тренер после встречи со «СКА-Хабаровск». Отличная возможность проверить, насколько все стало хорошо, будет в субботу, ведь «быки» отправятся в гости к одному из самых непростых соперников из нижней части турнирной таблицы.
«Тосно» в последнее время стал еще увереннее чувствовать себя в Премьер-Лиге. Подопечные Парфенова не проигрывают четыре тура подряд и находятся всего лишь в трех очках от комфортного восьмого места. При этом особенно удачно они играют на своем поле – последнее домашнее поражение «тосненцев» случилось 9 августа. С другой стороны, ничьих у них значительно больше чем побед, а потому нельзя говорить, что с «Петровского» их соперники уезжают совсем ни с чем. В предстоящем матче в составе «Тосно» мы снова сможем увидеть Дугалича, который отбыл дисквалификацию. Под вопросом участие в субботней игре имеющих повреждения Полетановича и Быстрова, а также Мартыновича у «Краснодара».
4 ноября, 16:30, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Шахов, Дугалич, Сухарев – Казаев, Карницкий, Марков, Мирзов, Галиуллин – Заболотный
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Мамаев – Смолов
Последние матчи: П В Н Н В / П П П П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:2
Котировки: 3.70 - 3.21 - 2.14
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
В Грозном состоится сражение соседей по турнирной таблице. Любопытно, что оба клуба начали чемпионат с положительных результатов, а в последнее время и те, и другие испытывают проблемы. Олег Кононов после четырех матчей без побед подал в отставку, и теперь руководству «Ахмата» приходится искать ему замену. Называются разные варианты, но официально можно констатировать только то, что исполнять обязанности главного тренера будет Михаил Галактионов. Сложно сказать, насколько сильно он изменит состав. Однозначно можно утверждать, что он не сможет рассчитывать на помощь Бериши, который получил дисквалификацию за четвертую желтую карточку по ходу сезона.
Леонид Кучук пока свой пост покидать не собирается, хотя его команда не побеждает значительно дольше. Последний раз «Ростов» набирал три очка 12 августа, когда он разгромил «Уфу» со счетом 4:1. Впрочем, без положительных моментов у «дончан» не обходится. В предыдущих двух турах они добывали, если хотите, волевые ничьи, проигрывая по ходу встречи и отыгрываясь во втором тайме. Возможно, у них, действительно, нет большого кризиса, и идет процесс построения команды, который не сразу дает результат. Это мы узнаем, пожалуй, ближе к концу осенней части сезона. Сейчас же хочется напомнить, что у «Ростова» есть сложности с составом, которые тоже накладывают свой отпечаток. В частности, из-за травм не могут помочь своему клубу такие лидеры, как Калачев, Юсупов, Могилевец и Дядюн.
4 ноября, 19:00, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: Бериша – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Гудиев – Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо – Швец, Исмаэл Силва, Роши, Лео Жаба, Митришев – Мбенг
"Ростов": Песьяков - Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Майер, Думбия – Бухаров
Последние матчи: В П П П Н / П П П Н Н
Статистика личных встреч: 21 +8 =6 -7 24:21
Котировки: 2.35 - 2.97 - 3.47
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
После очередной сенсационной победы над топ-клубом тульский «Арсенал» отправляется в Хабаровск. На Дальнем Востоке ему будет необходимо справиться не только с трудностями перелета и смены часовых поясов, но и с задачей обыграть отчаянно борющегося за выживание дебютанта Премьер-Лиги. В первом круге подопечные Божовича зачастую уступали сопернику из нижней части турнирной таблицы. Вспомните, например, как их обыгрывали «Анжи», «Тосно» и «Амкар». Горан Чаушич признался, что они с партнерами часто обсуждают между собой эту ситуацию – ведь лучше, по их мнению, брать очки в матчах с прямыми конкурентами. С другой стороны, может быть, сейчас уже не аутсайдеры являются таковыми для Тулы, а как раз-таки те, кто ведет борьбу за еврокубки?
Правда, в любом случае «туляки» будут стараться взять очки и в Хабаровске. Что, кстати говоря, очень непросто. «СКА» хоть и идет на последнем месте, но на своем поле не проигрывает с 16 июля. Даже «Локомотив» и «Зенит» имеют менее скромные показатели. Впрочем, случай с «хабаровчанами» больше похож на ситуацию с «Уралом» - ничьих у команды значительно больше чем побед. Именно это обстоятельство не позволяет подопечным Поддубского уйти с последнего места. Я бы еще добавил, что «СКА» проваливает матчи на выезде, но к предстоящей игре это вряд ли имеет какое-то отношение. Под вопросом участие в матче имеющих небольшие повреждения Димидко и Баляйкина у «хабаровчан», а также Альвареса у «Арсенала».
5 ноября, 11:00, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Гришко, Наваловский, Никифоров – Казанков, Дедечко, Корян, Карасев – Маркович
"Арсенал": Габулов – Григалава, Беляев, Сунзу, Комбаров – Ткачев, Чаушич, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич, Кангва
Последние матчи: П В П Н П / П В В П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:1
Котировки: 2.74 - 2.90 - 2.95
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
В прошлые выходные «Амкар» пропустил впервые за 6 последних туров, но при этом сумел продолжить свою беспроигрышную серию. На данный момент она длится чуть менее двух месяцев, и есть большая вероятность, что по итогам предстоящего матча она будет продлена. В Пермь приезжает «Анжи», который еще ни разу в этом сезоне не побеждал в гостях. Любопытно, что «пермяки» забивают меньше всех в Премьер-Лиге, а «махачкалинцы» больше всех пропускают. Статистика практически друг друга взаимоисключающая – тут либо одни существенно увеличат свой бомбардирский счет, либо другие будут как никогда близки к тому, чтобы впервые с 25 августа сыграть «на ноль». Впрочем, не факт, что команды не сыграют со счетом 1:0, который в их истории противостояния встречался в 6-ти матчах из 13-ти.
К предстоящей встрече «Амкар» подходит с очень большим списком травмированных игроков. Причем, каждый из них является полноценным представителем основной обоймы. Занев, Форбс, Комолов, Рязанцев, Гасилин, Идову, Гащенков – все эти футболисты имеют разного рода повреждения. Последние двое, правда, при определенном стечении обстоятельств могут восстановиться к воскресенью. У «Анжи» серьезные травмы у Мусалова и Липартии, но главная потеря махачкалинского клуба заключается в дисквалификации Яковлева. Павел спас для своей команды ничью в Грозном, но в течение матча получил желтую карточку, которая оказалась для него четвертой в сезоне.
5 ноября, 14:00, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – Яковлев
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Идову, Сиваков, Белоруков, Конде – Гол, Шаваев, Костюков, Эззатолахи – Бодул
"Анжи": Лория - Самарджич, Полуяхтов, Брызгалов, Бакаев, Афонин - Хубулов, Маркелов, Данченко, Гулиев – Прудников
Последние матчи: В В Н Н Н / Н Н П В Н
Статистика личных встреч: 13 +4 =3 -6 11:13
Котировки: 1.84 - 3.21 - 5.13
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Центральная встреча 16-го тура состоится в Черкизово. В рамках очередного московского дерби сойдутся «Локомотив» и ЦСКА. Оба клуба на неделе провели матчи в еврокубках. Причем, их сценарий был схожим. Только «железнодорожники» играли дома, вели в счете и проиграли, а «армейцы» безнадежно проигрывали в Базеле и смогли одержать волевую победу. Если неделю назад, когда подопечные Гончаренко уступили в Туле, а подопечные Семина разгромили «Зенит», казалось, что фаворит в предстоящем в это воскресенье дерби ясен, то теперь так совсем не кажется. Хозяева «РЖД Арены» вполне могут не успеть оправиться от поражения от «Шерифа», а ЦСКА вполне может обыграть лидера на волне успеха в Лиге Чемпионов.
Важно отметить, что «Локомотив» из-за травм лишился Гильерме и Эдера. И у вратаря, и у португальского нападающего подозрение на повреждение мышц бедра. Сроки их восстановления пока не названы, но, очевидно, они не смогут сыграть против «армейского» клуба. ЦСКА по итогам матча с «Базелем» обошелся без новых травмированных. При этом в Швейцарии сыграли все те, кто еще на прошлой неделе не мог выходить на поле из-за повреждений. Марио Фернандес и Понтус Вернблум оказались в стартовом составе, а Алан Дзагоев был выпущен Гончаренко сразу после перерыва и внес решающий вклад в победу своей команды. Интересно, на этот раз Виктор Михайлович снова придержит своего джокера в рукаве или сделает на него ставку с первых минут?
5 ноября, 16:30, стадион "РЖД Арена", Москва
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Кучаев
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Медведев - Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, В. Денисов – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Фарфан
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес – Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев – Витиньо
Последние матчи: В В П В В / Н Н В Н П
Статистика личных встреч: 54 +23 =9 -22 60:72
Котировки: 2.71 - 2.95 - 2.93
Матч первого круга: 3:1
Трансляция матча:
«Рубин» вел в счете в республиканском дерби с «Уфой», но не удержал победу и проиграл, пропустив в самой концовке. Определенная доля вины в этом была на совести Рыжикова, который рискует потерять место в основе после своей ошибки. Тем более что Джанаев восстановился от повреждения и готов к предстоящей игре. Курбан Бердыев заявил, что Сослана хотели выпустить еще в Уфе, но решили его поберечь. Также главный тренер «казанцев» отметил, что его подопечные из раза в раз наступают на одни и те же грабли – теряют концентрацию в самый важный момент. Именно над этим его тренерский штаб работал на этой неделе в первую очередь.
Любопытно, что Курбан Бекиевич отсек мысль о том, что «Рубин» будет иметь преимущество перед «Зенитом», игравшим в четверг поздний матч в Лиге Европы. «Это все сказки для бедных. Клубы, которые играют в этом режиме, функционально специально готовятся» - заявил наставник «казанцев». Впрочем, мы с вами видели, что подопечные Манчини провели против «Русенборга» не лучшую встречу. До выхода на поле Дриусси, Краневиттера и Дзюбы у «зенитовцев» ничего не получалось в атаке. То, что Кокорин спас столь нужную ничью на последней минуте, можно считать большой удачей. Правда, можно надеяться на то, что именно это послужит импульсом для выхода питерской команды из кризиса.
Напомним, что в октябре «Зенит» не выиграл ни одного матча в чемпионате и упустил лидерство. «Питерцы» все еще остаются самым забивающим клубом в Премьер-Лиге, но в последнее время они заметно менее результативны. При этом пропускают они тоже меньше всех, но в прошлом месяце в их ворота влетело в два раза больше мячей, чем за июль, август и сентябрь вместе взятые. Не помогают особо даже длинная скамейка запасных и стабильная ротация состава. Возможно, они даже делают только хуже, ведь у «Зенита» много амбициозных игроков, которые хотят играть сами, а не смотреть футбол за пределами поля. В завершении отметим, что на двоих у «казанцев» и у «питерцев» двое травмированных – оба они представляют «Рубин». Кузьмин и Кудряшов имеют небольшие повреждения, из-за которых они могут пропустить предстоящую игру.
5 ноября, 19:00, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Джанаев – Бауэр, Навас, Гранат, Сигурдссон, Сорокин – Оздоев, Карадениз, М’Вила, Рочина – Азмун
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Краневиттер, Ерохин, Кокорин, Ригони – Дзюба
Последние матчи: П П В Н П / В Н П Н П
Статистика личных встреч: 31 +8 =8 -15 41:54
Котировки: 3.97 - 3.14 - 2.08
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
«Уфа» традиционно является одним из самых неудобных соперников для «Спартака». Еще ни разу в истории их противостояния не было случая, когда московский клуб побеждал на своем поле. Даже в своем чемпионском сезоне «красно-белые» уступили «уфимцам» на «Открытие Арене» со счетом 0:1. Очевидно, что сейчас им будет не сильно легче. В среду подопечные Карреры провели непростой матч в Лиге Чемпионов, в котором было потрачено много сил, да еще и результат оказался неудовлетворительным. «Башкирцы» в это время спокойно работали в недельном цикле и должны находиться в более хороших физических кондициях. Особенно важным это может стать в концовке предстоящей встречи, как это уже не раз бывало в случае со «Спартаком», который очень много мячей пропускает в последние 15 минут.
Интереса игре добавляет тот факт, что команды подходят к ней в статусе соседей по турнирной таблице. «Уфа», выдав 5 матчей без поражений, поднялась на седьмое место и вплотную подобралась к убежавшим было от нее «красно-белым». Примечательно, что «москвичи» не проигрывают еще дольше – 7 туров подряд, но при этом они 4 раза сыграли вничью и именно по этой причине не смогли подняться выше шестой строчки. Что касается травм, то у «Спартака» в лазарете по-прежнему остаются Тимофеев, Тигиев, Джано и Самедов. Но зато Ребров, Зобнин и Боккетти почти полностью восстановились. Их появление на поле можно ожидать в самое ближайшее время. У «Уфы» под вопросом участие в матче Живоглядова, который получил небольшое повреждение, но все остальные игроки готовы сыграть против чемпиона.
5 ноября, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Кутепов, Петкович - Фернандо, Глушаков, Педро Роша, Попов, Промес – Луис Адриано
"Уфа": Беленов - Аликин, Сухов, Табидзе, Тумасян, Йокич – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Салатич – Слай
Последние матчи: Н В В Н Н / В Н В Н В
Статистика личных встреч: 7 +2 =2 -3 9:10
Котировки: 1.43 - 4.50 - 8.50
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Урал" – "Динамо"
«Урал» стал единственным клубом, который закончил первый круг без домашних поражений. Во многом по этой причине он идет в числе лидеров и претендует на попадание в еврокубки. Александр Тарханов заявил, что текущее пятое место пока является локальным успехом, а также добавил, что они вместе с президентом Григорием Ивановым хотят попасть в Лигу Европы и будут к этому стремиться. Впереди у «шмелей» встреча с одним из аутсайдеров Премьер-Лиги, шансы на победу в которой у них достаточно высокие. В этом сезоне «Урал» уверенно играет против тех, кто находится в нижней части турнирной таблицы, и редко теряет очки. К тому же «Динамо» очень слабо выступает на выезде – в семи матчах «бело-голубые» забили лишь три гола и пять раз проиграли.
Смена тренера в столичном клубе на данный момент не привела к кардинальным изменениям. «СКА-Хабаровск» был обыгран, по большому счету, за счет эмоционального подъема, а далее последовала ничья в Казани и поражение от «Тосно». Да, можно говорить, что «Динамо» стало лучше играть, но что толку, если оно все еще располагается в непосредственной близости от зоны вылета. Возможно, помочь победить в Екатеринбурге смогут игроки, восстановившиеся от травм. В их числе Рыков, Терехов и Тиам. К сожалению для «москвичей», еще долго вне игры будет Панченко, которого сейчас очень не хватает в нападении. Луценко, Бечирай и остальные форварды забивают настолько редко, что Хохлов в прошлом туре даже решился выпустить на поле не игравшего пять месяцев Погребняка.
3 ноября, 17:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Меркулов, Чернов, Кулаков, Балажиц – Димитров, Бавин, Бумаль Майега, Евсеев, Бикфалви – Ильин
"Динамо": Шунин – Морозов, Шунич, Хольмен, Козлов – Зотов, Сапета, Соснин, Темников, Ташаев – Луценко
Последние матчи: В П В В Н / Н П В Н П
Статистика личных встреч: 17 +4 =3 -10 13:38
Котировки: 2.24 - 3.03 - 3.64
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
"Тосно" – "Краснодар"
Одержав в прошлом туре разгромную победу, «Краснодар» прервал свою четырехматчевую безвыигрышную и безголевую серию. Конечно, прямо сейчас говорить о том, что теперь у него все хорошо, будет неправильно – полноценный выход из проблемной ситуации характерен рядом успешных результатов. Впрочем, Игорь Шалимов уже сейчас заявляет о том, что никакого кризиса в его команде и не было. «Игра это показала. Наконец-то забили, и все встало на свои места» - сказал тренер после встречи со «СКА-Хабаровск». Отличная возможность проверить, насколько все стало хорошо, будет в субботу, ведь «быки» отправятся в гости к одному из самых непростых соперников из нижней части турнирной таблицы.
«Тосно» в последнее время стал еще увереннее чувствовать себя в Премьер-Лиге. Подопечные Парфенова не проигрывают четыре тура подряд и находятся всего лишь в трех очках от комфортного восьмого места. При этом особенно удачно они играют на своем поле – последнее домашнее поражение «тосненцев» случилось 9 августа. С другой стороны, ничьих у них значительно больше чем побед, а потому нельзя говорить, что с «Петровского» их соперники уезжают совсем ни с чем. В предстоящем матче в составе «Тосно» мы снова сможем увидеть Дугалича, который отбыл дисквалификацию. Под вопросом участие в субботней игре имеющих повреждения Полетановича и Быстрова, а также Мартыновича у «Краснодара».
4 ноября, 16:30, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Шахов, Дугалич, Сухарев – Казаев, Карницкий, Марков, Мирзов, Галиуллин – Заболотный
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Мамаев – Смолов
Последние матчи: П В Н Н В / П П П П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:2
Котировки: 3.70 - 3.21 - 2.14
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
"Ахмат" – "Ростов"
В Грозном состоится сражение соседей по турнирной таблице. Любопытно, что оба клуба начали чемпионат с положительных результатов, а в последнее время и те, и другие испытывают проблемы. Олег Кононов после четырех матчей без побед подал в отставку, и теперь руководству «Ахмата» приходится искать ему замену. Называются разные варианты, но официально можно констатировать только то, что исполнять обязанности главного тренера будет Михаил Галактионов. Сложно сказать, насколько сильно он изменит состав. Однозначно можно утверждать, что он не сможет рассчитывать на помощь Бериши, который получил дисквалификацию за четвертую желтую карточку по ходу сезона.
Леонид Кучук пока свой пост покидать не собирается, хотя его команда не побеждает значительно дольше. Последний раз «Ростов» набирал три очка 12 августа, когда он разгромил «Уфу» со счетом 4:1. Впрочем, без положительных моментов у «дончан» не обходится. В предыдущих двух турах они добывали, если хотите, волевые ничьи, проигрывая по ходу встречи и отыгрываясь во втором тайме. Возможно, у них, действительно, нет большого кризиса, и идет процесс построения команды, который не сразу дает результат. Это мы узнаем, пожалуй, ближе к концу осенней части сезона. Сейчас же хочется напомнить, что у «Ростова» есть сложности с составом, которые тоже накладывают свой отпечаток. В частности, из-за травм не могут помочь своему клубу такие лидеры, как Калачев, Юсупов, Могилевец и Дядюн.
4 ноября, 19:00, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: Бериша – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Гудиев – Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо – Швец, Исмаэл Силва, Роши, Лео Жаба, Митришев – Мбенг
"Ростов": Песьяков - Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Майер, Думбия – Бухаров
Последние матчи: В П П П Н / П П П Н Н
Статистика личных встреч: 21 +8 =6 -7 24:21
Котировки: 2.35 - 2.97 - 3.47
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
"СКА-Хабаровск" – "Арсенал"
После очередной сенсационной победы над топ-клубом тульский «Арсенал» отправляется в Хабаровск. На Дальнем Востоке ему будет необходимо справиться не только с трудностями перелета и смены часовых поясов, но и с задачей обыграть отчаянно борющегося за выживание дебютанта Премьер-Лиги. В первом круге подопечные Божовича зачастую уступали сопернику из нижней части турнирной таблицы. Вспомните, например, как их обыгрывали «Анжи», «Тосно» и «Амкар». Горан Чаушич признался, что они с партнерами часто обсуждают между собой эту ситуацию – ведь лучше, по их мнению, брать очки в матчах с прямыми конкурентами. С другой стороны, может быть, сейчас уже не аутсайдеры являются таковыми для Тулы, а как раз-таки те, кто ведет борьбу за еврокубки?
Правда, в любом случае «туляки» будут стараться взять очки и в Хабаровске. Что, кстати говоря, очень непросто. «СКА» хоть и идет на последнем месте, но на своем поле не проигрывает с 16 июля. Даже «Локомотив» и «Зенит» имеют менее скромные показатели. Впрочем, случай с «хабаровчанами» больше похож на ситуацию с «Уралом» - ничьих у команды значительно больше чем побед. Именно это обстоятельство не позволяет подопечным Поддубского уйти с последнего места. Я бы еще добавил, что «СКА» проваливает матчи на выезде, но к предстоящей игре это вряд ли имеет какое-то отношение. Под вопросом участие в матче имеющих небольшие повреждения Димидко и Баляйкина у «хабаровчан», а также Альвареса у «Арсенала».
5 ноября, 11:00, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Гришко, Наваловский, Никифоров – Казанков, Дедечко, Корян, Карасев – Маркович
"Арсенал": Габулов – Григалава, Беляев, Сунзу, Комбаров – Ткачев, Чаушич, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич, Кангва
Последние матчи: П В П Н П / П В В П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:1
Котировки: 2.74 - 2.90 - 2.95
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
"Амкар" – "Анжи"
В прошлые выходные «Амкар» пропустил впервые за 6 последних туров, но при этом сумел продолжить свою беспроигрышную серию. На данный момент она длится чуть менее двух месяцев, и есть большая вероятность, что по итогам предстоящего матча она будет продлена. В Пермь приезжает «Анжи», который еще ни разу в этом сезоне не побеждал в гостях. Любопытно, что «пермяки» забивают меньше всех в Премьер-Лиге, а «махачкалинцы» больше всех пропускают. Статистика практически друг друга взаимоисключающая – тут либо одни существенно увеличат свой бомбардирский счет, либо другие будут как никогда близки к тому, чтобы впервые с 25 августа сыграть «на ноль». Впрочем, не факт, что команды не сыграют со счетом 1:0, который в их истории противостояния встречался в 6-ти матчах из 13-ти.
К предстоящей встрече «Амкар» подходит с очень большим списком травмированных игроков. Причем, каждый из них является полноценным представителем основной обоймы. Занев, Форбс, Комолов, Рязанцев, Гасилин, Идову, Гащенков – все эти футболисты имеют разного рода повреждения. Последние двое, правда, при определенном стечении обстоятельств могут восстановиться к воскресенью. У «Анжи» серьезные травмы у Мусалова и Липартии, но главная потеря махачкалинского клуба заключается в дисквалификации Яковлева. Павел спас для своей команды ничью в Грозном, но в течение матча получил желтую карточку, которая оказалась для него четвертой в сезоне.
5 ноября, 14:00, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – Яковлев
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Идову, Сиваков, Белоруков, Конде – Гол, Шаваев, Костюков, Эззатолахи – Бодул
"Анжи": Лория - Самарджич, Полуяхтов, Брызгалов, Бакаев, Афонин - Хубулов, Маркелов, Данченко, Гулиев – Прудников
Последние матчи: В В Н Н Н / Н Н П В Н
Статистика личных встреч: 13 +4 =3 -6 11:13
Котировки: 1.84 - 3.21 - 5.13
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
"Локомотив" – ЦСКА
Центральная встреча 16-го тура состоится в Черкизово. В рамках очередного московского дерби сойдутся «Локомотив» и ЦСКА. Оба клуба на неделе провели матчи в еврокубках. Причем, их сценарий был схожим. Только «железнодорожники» играли дома, вели в счете и проиграли, а «армейцы» безнадежно проигрывали в Базеле и смогли одержать волевую победу. Если неделю назад, когда подопечные Гончаренко уступили в Туле, а подопечные Семина разгромили «Зенит», казалось, что фаворит в предстоящем в это воскресенье дерби ясен, то теперь так совсем не кажется. Хозяева «РЖД Арены» вполне могут не успеть оправиться от поражения от «Шерифа», а ЦСКА вполне может обыграть лидера на волне успеха в Лиге Чемпионов.
Важно отметить, что «Локомотив» из-за травм лишился Гильерме и Эдера. И у вратаря, и у португальского нападающего подозрение на повреждение мышц бедра. Сроки их восстановления пока не названы, но, очевидно, они не смогут сыграть против «армейского» клуба. ЦСКА по итогам матча с «Базелем» обошелся без новых травмированных. При этом в Швейцарии сыграли все те, кто еще на прошлой неделе не мог выходить на поле из-за повреждений. Марио Фернандес и Понтус Вернблум оказались в стартовом составе, а Алан Дзагоев был выпущен Гончаренко сразу после перерыва и внес решающий вклад в победу своей команды. Интересно, на этот раз Виктор Михайлович снова придержит своего джокера в рукаве или сделает на него ставку с первых минут?
5 ноября, 16:30, стадион "РЖД Арена", Москва
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Кучаев
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Медведев - Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, В. Денисов – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Фарфан
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес – Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев – Витиньо
Последние матчи: В В П В В / Н Н В Н П
Статистика личных встреч: 54 +23 =9 -22 60:72
Котировки: 2.71 - 2.95 - 2.93
Матч первого круга: 3:1
Трансляция матча:
"Рубин" – "Зенит"
«Рубин» вел в счете в республиканском дерби с «Уфой», но не удержал победу и проиграл, пропустив в самой концовке. Определенная доля вины в этом была на совести Рыжикова, который рискует потерять место в основе после своей ошибки. Тем более что Джанаев восстановился от повреждения и готов к предстоящей игре. Курбан Бердыев заявил, что Сослана хотели выпустить еще в Уфе, но решили его поберечь. Также главный тренер «казанцев» отметил, что его подопечные из раза в раз наступают на одни и те же грабли – теряют концентрацию в самый важный момент. Именно над этим его тренерский штаб работал на этой неделе в первую очередь.
Любопытно, что Курбан Бекиевич отсек мысль о том, что «Рубин» будет иметь преимущество перед «Зенитом», игравшим в четверг поздний матч в Лиге Европы. «Это все сказки для бедных. Клубы, которые играют в этом режиме, функционально специально готовятся» - заявил наставник «казанцев». Впрочем, мы с вами видели, что подопечные Манчини провели против «Русенборга» не лучшую встречу. До выхода на поле Дриусси, Краневиттера и Дзюбы у «зенитовцев» ничего не получалось в атаке. То, что Кокорин спас столь нужную ничью на последней минуте, можно считать большой удачей. Правда, можно надеяться на то, что именно это послужит импульсом для выхода питерской команды из кризиса.
Напомним, что в октябре «Зенит» не выиграл ни одного матча в чемпионате и упустил лидерство. «Питерцы» все еще остаются самым забивающим клубом в Премьер-Лиге, но в последнее время они заметно менее результативны. При этом пропускают они тоже меньше всех, но в прошлом месяце в их ворота влетело в два раза больше мячей, чем за июль, август и сентябрь вместе взятые. Не помогают особо даже длинная скамейка запасных и стабильная ротация состава. Возможно, они даже делают только хуже, ведь у «Зенита» много амбициозных игроков, которые хотят играть сами, а не смотреть футбол за пределами поля. В завершении отметим, что на двоих у «казанцев» и у «питерцев» двое травмированных – оба они представляют «Рубин». Кузьмин и Кудряшов имеют небольшие повреждения, из-за которых они могут пропустить предстоящую игру.
5 ноября, 19:00, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Джанаев – Бауэр, Навас, Гранат, Сигурдссон, Сорокин – Оздоев, Карадениз, М’Вила, Рочина – Азмун
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Краневиттер, Ерохин, Кокорин, Ригони – Дзюба
Последние матчи: П П В Н П / В Н П Н П
Статистика личных встреч: 31 +8 =8 -15 41:54
Котировки: 3.97 - 3.14 - 2.08
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
"Спартак" - "Уфа"
«Уфа» традиционно является одним из самых неудобных соперников для «Спартака». Еще ни разу в истории их противостояния не было случая, когда московский клуб побеждал на своем поле. Даже в своем чемпионском сезоне «красно-белые» уступили «уфимцам» на «Открытие Арене» со счетом 0:1. Очевидно, что сейчас им будет не сильно легче. В среду подопечные Карреры провели непростой матч в Лиге Чемпионов, в котором было потрачено много сил, да еще и результат оказался неудовлетворительным. «Башкирцы» в это время спокойно работали в недельном цикле и должны находиться в более хороших физических кондициях. Особенно важным это может стать в концовке предстоящей встречи, как это уже не раз бывало в случае со «Спартаком», который очень много мячей пропускает в последние 15 минут.
Интереса игре добавляет тот факт, что команды подходят к ней в статусе соседей по турнирной таблице. «Уфа», выдав 5 матчей без поражений, поднялась на седьмое место и вплотную подобралась к убежавшим было от нее «красно-белым». Примечательно, что «москвичи» не проигрывают еще дольше – 7 туров подряд, но при этом они 4 раза сыграли вничью и именно по этой причине не смогли подняться выше шестой строчки. Что касается травм, то у «Спартака» в лазарете по-прежнему остаются Тимофеев, Тигиев, Джано и Самедов. Но зато Ребров, Зобнин и Боккетти почти полностью восстановились. Их появление на поле можно ожидать в самое ближайшее время. У «Уфы» под вопросом участие в матче Живоглядова, который получил небольшое повреждение, но все остальные игроки готовы сыграть против чемпиона.
5 ноября, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Кутепов, Петкович - Фернандо, Глушаков, Педро Роша, Попов, Промес – Луис Адриано
"Уфа": Беленов - Аликин, Сухов, Табидзе, Тумасян, Йокич – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Салатич – Слай
Последние матчи: Н В В Н Н / В Н В Н В
Статистика личных встреч: 7 +2 =2 -3 9:10
Котировки: 1.43 - 4.50 - 8.50
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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