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Делегат УЕФА проинформирован о беспорядках со стороны болельщиков "Зенита"

Делегат УЕФА проинформирован о случаях вандализма со стороны фанатов "Зенита" на матче группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом", заявил начальник отдела финансов и имущества норвежского клуба Роар Мункволд.

Напомним, представители клуба ранее сообщили, что болельщики "сине-бело-голубых" во время матча сломали порядка 70-80 кресел и бросали их с трибуны, а также оскорбляли одного из игроков "Русенборга" на почве расизма.

"Они сломали многое. Теперь у нас будет просмотр УЕФА, и я знаю, что делегат УЕФА проинформирован и проверил границы участков со сломанными креслами.

Мы не привыкли к такому. На матчах внутренних соревнований бывало, что ломают несколько стульев, но с таким мы раньше не сталкивались", – заявил Мункволд.

Р-Спорт
Теги: Зенит
Сегодня, 10:30
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7
(1)
№7 Написал: Lacan (Сегодня, 10:57) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Это очень плохо в преддверии чемпионата мира- лишний повод дали чиновникам УЕФА и ФИФА обвинить Россию во всех мыслимых и немыслимых нарушениях!
Регистрация: 27.09.2011
№6 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 10:55) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Братва я понимаю пробить выезд это круто. Ну порядком такое поведение действительно всех достало. Там более при такой политической ситуации. Начинайте наконец думать головой. Если невтерпеж куярьте всех за стадионом. Кого поймают того поймают. Это казаться и моего Спартака.
Регистрация: 23.01.2012
№5 Написал: Lacan (Сегодня, 10:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Твари!!!
Регистрация: 27.09.2011
№4 Написал: niko niko Калуга (Сегодня, 10:54) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Интер»
Болельщики Зинита не хулиганят ,этим занимаются городские долбоебы Питера ))))
Регистрация: 13.03.2015
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 10:52) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Батька
Животные ....бомжи везде уже отметились в Краснодаре жгли, ломали их пришлось вывести с матча ....тут опять ломали ... Дикари просто ...ещё и нацики !!

Все уже отметились. Спартак, ЦСКА, Зенит. Такое ощущение,что на выезда гоняют те,кому в РФ запрещено стадионы посещать


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:47) #
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  •  (4)
online

Животные ....бомжи везде уже отметились в Краснодаре жгли, ломали их пришлось вывести с матча ....тут опять ломали ... Дикари просто ...ещё и нацики !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 10:43) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять мажорчики распоясались. Неужели недавний свиной пример ничему не научил? Или им плевать на команду - лишь бы повыпендриваться?
Регистрация: 22.02.2013
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