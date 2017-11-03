Делегат УЕФА проинформирован о беспорядках со стороны болельщиков "Зенита"

Делегат УЕФА проинформирован о случаях вандализма со стороны фанатов "Зенита" на матче группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом", заявил начальник отдела финансов и имущества норвежского клуба Роар Мункволд.Напомним, представители клуба ранее сообщили, что болельщики "сине-бело-голубых" во время матча сломали порядка 70-80 кресел и бросали их с трибуны, а также оскорбляли одного из игроков "Русенборга" на почве расизма."Они сломали многое. Теперь у нас будет просмотр УЕФА, и я знаю, что делегат УЕФА проинформирован и проверил границы участков со сломанными креслами.Мы не привыкли к такому. На матчах внутренних соревнований бывало, что ломают несколько стульев, но с таким мы раньше не сталкивались", – заявил Мункволд.