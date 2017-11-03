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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Делегат УЕФА проинформирован о беспорядках со стороны болельщиков "Зенита"
Делегат УЕФА проинформирован о случаях вандализма со стороны фанатов "Зенита" на матче группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом", заявил начальник отдела финансов и имущества норвежского клуба Роар Мункволд.
Напомним, представители клуба ранее сообщили, что болельщики "сине-бело-голубых" во время матча сломали порядка 70-80 кресел и бросали их с трибуны, а также оскорбляли одного из игроков "Русенборга" на почве расизма.
"Они сломали многое. Теперь у нас будет просмотр УЕФА, и я знаю, что делегат УЕФА проинформирован и проверил границы участков со сломанными креслами.
Мы не привыкли к такому. На матчах внутренних соревнований бывало, что ломают несколько стульев, но с таким мы раньше не сталкивались", – заявил Мункволд.
Р-Спорт
Напомним, представители клуба ранее сообщили, что болельщики "сине-бело-голубых" во время матча сломали порядка 70-80 кресел и бросали их с трибуны, а также оскорбляли одного из игроков "Русенборга" на почве расизма.
"Они сломали многое. Теперь у нас будет просмотр УЕФА, и я знаю, что делегат УЕФА проинформирован и проверил границы участков со сломанными креслами.
Мы не привыкли к такому. На матчах внутренних соревнований бывало, что ломают несколько стульев, но с таким мы раньше не сталкивались", – заявил Мункволд.
Р-Спорт
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