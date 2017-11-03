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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились
Форвард "Зенита" Александр Кокорин высказался о матче с "Русенборгом" и выходе в плей-офф Лиги Европы.
— Такую ничью можно воспринимать как победу?
— Нет, конечно. Рад, что получилось забить. Хорошо, что выполнили задачу и досрочно вышли из группы. Дальше будет вопрос — с какого места выйдем. Дальше можно уже переключаться на наши дела в чемпионате России.
— На последних минутах зрители встали и фактически поздравляли "Русенборг" с победой. Вас это особенно заряжало?
— Мы этого не слышали. Играли до конца. На поле было много игроков атаки, и мы ничего не теряли уже. Хорошо, что повезло и сумели забить.
— Незасчитанный гол завел еще больше?
— Нет. Повторюсь, и Артем вышел, и Себа вышел. Много было нападающих, и мы понимали, что нужно как можно быстрее сравнять счет. Матч был тяжелый, но уступали в счете не по игре. Хотели сравнять. В итоге получилось только в конце.
— Вы наконец-то сумели отличиться. Как ощущения?
— Смазанные. Есть проблемы, которые мы стараемся решить. Хотим переключиться на чемпионат России и вернуть победы, по которым уже соскучились.
— Игровые проблемы?
— Нет, со здоровьем, еще что-то… Тяжело все дается в последнее время.
— На острие атаки лучше себя чувствуете?
— Без разницы где играть. Главное — выходить на поле. Повторюсь, нужно, чтобы все вернулись. Травмы начинаются у ребят. Главное, чтобы все были здоровы, а потом все нормально будет.
— То есть то, что безголевая серия пришлась на матчи, где вы были инсайдом — это совпадение?
— Сегодня я начинал на острие, но в конце опустился и играл уже на фланге слева. В итоге забил, действуя на той позиции, хотя оказался на месте центрального нападающего.
— Как вам поддержка болельщиков?
— Сегодня их было много, как и всегда, и это очень приятно.
ФК "Зенит"
— Такую ничью можно воспринимать как победу?
— Нет, конечно. Рад, что получилось забить. Хорошо, что выполнили задачу и досрочно вышли из группы. Дальше будет вопрос — с какого места выйдем. Дальше можно уже переключаться на наши дела в чемпионате России.
— На последних минутах зрители встали и фактически поздравляли "Русенборг" с победой. Вас это особенно заряжало?
— Мы этого не слышали. Играли до конца. На поле было много игроков атаки, и мы ничего не теряли уже. Хорошо, что повезло и сумели забить.
— Незасчитанный гол завел еще больше?
— Нет. Повторюсь, и Артем вышел, и Себа вышел. Много было нападающих, и мы понимали, что нужно как можно быстрее сравнять счет. Матч был тяжелый, но уступали в счете не по игре. Хотели сравнять. В итоге получилось только в конце.
— Вы наконец-то сумели отличиться. Как ощущения?
— Смазанные. Есть проблемы, которые мы стараемся решить. Хотим переключиться на чемпионат России и вернуть победы, по которым уже соскучились.
— Игровые проблемы?
— Нет, со здоровьем, еще что-то… Тяжело все дается в последнее время.
— На острие атаки лучше себя чувствуете?
— Без разницы где играть. Главное — выходить на поле. Повторюсь, нужно, чтобы все вернулись. Травмы начинаются у ребят. Главное, чтобы все были здоровы, а потом все нормально будет.
— То есть то, что безголевая серия пришлась на матчи, где вы были инсайдом — это совпадение?
— Сегодня я начинал на острие, но в конце опустился и играл уже на фланге слева. В итоге забил, действуя на той позиции, хотя оказался на месте центрального нападающего.
— Как вам поддержка болельщиков?
— Сегодня их было много, как и всегда, и это очень приятно.
ФК "Зенит"
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