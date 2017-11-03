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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились

Форвард "Зенита" Александр Кокорин высказался о матче с "Русенборгом" и выходе в плей-офф Лиги Европы.

— Такую ничью можно воспринимать как победу?

— Нет, конечно. Рад, что получилось забить. Хорошо, что выполнили задачу и досрочно вышли из группы. Дальше будет вопрос — с какого места выйдем. Дальше можно уже переключаться на наши дела в чемпионате России.

— На последних минутах зрители встали и фактически поздравляли "Русенборг" с победой. Вас это особенно заряжало?

— Мы этого не слышали. Играли до конца. На поле было много игроков атаки, и мы ничего не теряли уже. Хорошо, что повезло и сумели забить.

— Незасчитанный гол завел еще больше?

— Нет. Повторюсь, и Артем вышел, и Себа вышел. Много было нападающих, и мы понимали, что нужно как можно быстрее сравнять счет. Матч был тяжелый, но уступали в счете не по игре. Хотели сравнять. В итоге получилось только в конце.

— Вы наконец-то сумели отличиться. Как ощущения?

— Смазанные. Есть проблемы, которые мы стараемся решить. Хотим переключиться на чемпионат России и вернуть победы, по которым уже соскучились.

— Игровые проблемы?

— Нет, со здоровьем, еще что-то… Тяжело все дается в последнее время.

— На острие атаки лучше себя чувствуете?

— Без разницы где играть. Главное — выходить на поле. Повторюсь, нужно, чтобы все вернулись. Травмы начинаются у ребят. Главное, чтобы все были здоровы, а потом все нормально будет.

— То есть то, что безголевая серия пришлась на матчи, где вы были инсайдом — это совпадение?

— Сегодня я начинал на острие, но в конце опустился и играл уже на фланге слева. В итоге забил, действуя на той позиции, хотя оказался на месте центрального нападающего.

— Как вам поддержка болельщиков?

— Сегодня их было много, как и всегда, и это очень приятно.

ФК "Зенит"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 10:56
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