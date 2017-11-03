Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:56
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (1)
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (1)
02:42
Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей" (5)
Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей" (5)
01:07
Плохая игра и спасение на последней минуте. "Зенит" с большим трудом, но все-таки оформил выход в плей-офф досрочно (19)
Плохая игра и спасение на последней минуте. "Зенит" с большим трудом, но все-таки оформил выход в плей-офф досрочно (19)
00:39
Александр Гришин: Головина просматривала "Барселона"? Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут (6)
Александр Гришин: Головина просматривала "Барселона"? Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут (6)
В Саратове очередь выстроилась к Кубку чемпионата мира-2018
Большая очередь из желающих увидеть и сфотографироваться с кубком чемпионата мира в четверг наблюдалась в сквере братьев Никитиных в центре Саратова перед шатром, где находился футбольный трофей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областного министерства молодежной политики, спорта и туризма.
"Естественно, данное мероприятие пользуется большим спросом среди населения, потому что это знаменательное событие для города и области", - сообщили в ведомстве.
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Саратов в среду и первыми с ним смогли сфотографироваться журналисты. Утром в четверг кубок находился два часа в Саратовском госуниверситете имени Н.Г. Чернышевского, где его увидели свыше 400 человек. Помимо сквера братьев Никитиных, все желающие смогут сфотографироваться со спортивным трофеем 4-6 ноября в торговом центре "Тау Галерея". В пятницу кубок чемпионата мира по футболу побывает в ФОК "Юбилейный" в Саратове и в Энгельсской спортшколе.
Собеседница агентства рассказала, что сама в четверг после работы в порядке живой очереди посетила шатер с кубком чемпионата мира по футболу в сквере братьев Никитиных.
"Я там была после работы, людей было много, человек 150 было точно. В шатер запускали по 20 человек", - сказала сотрудница министерства, уточнив, что около 60 человек перед ней стояли в очереди к шатру и примерно такое же число людей были позади.
Р-Спорт
"Естественно, данное мероприятие пользуется большим спросом среди населения, потому что это знаменательное событие для города и области", - сообщили в ведомстве.
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Саратов в среду и первыми с ним смогли сфотографироваться журналисты. Утром в четверг кубок находился два часа в Саратовском госуниверситете имени Н.Г. Чернышевского, где его увидели свыше 400 человек. Помимо сквера братьев Никитиных, все желающие смогут сфотографироваться со спортивным трофеем 4-6 ноября в торговом центре "Тау Галерея". В пятницу кубок чемпионата мира по футболу побывает в ФОК "Юбилейный" в Саратове и в Энгельсской спортшколе.
Собеседница агентства рассказала, что сама в четверг после работы в порядке живой очереди посетила шатер с кубком чемпионата мира по футболу в сквере братьев Никитиных.
"Я там была после работы, людей было много, человек 150 было точно. В шатер запускали по 20 человек", - сказала сотрудница министерства, уточнив, что около 60 человек перед ней стояли в очереди к шатру и примерно такое же число людей были позади.
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.