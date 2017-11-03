В Саратове очередь выстроилась к Кубку чемпионата мира-2018

Большая очередь из желающих увидеть и сфотографироваться с кубком чемпионата мира в четверг наблюдалась в сквере братьев Никитиных в центре Саратова перед шатром, где находился футбольный трофей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областного министерства молодежной политики, спорта и туризма."Естественно, данное мероприятие пользуется большим спросом среди населения, потому что это знаменательное событие для города и области", - сообщили в ведомстве.Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Саратов в среду и первыми с ним смогли сфотографироваться журналисты. Утром в четверг кубок находился два часа в Саратовском госуниверситете имени Н.Г. Чернышевского, где его увидели свыше 400 человек. Помимо сквера братьев Никитиных, все желающие смогут сфотографироваться со спортивным трофеем 4-6 ноября в торговом центре "Тау Галерея". В пятницу кубок чемпионата мира по футболу побывает в ФОК "Юбилейный" в Саратове и в Энгельсской спортшколе.Собеседница агентства рассказала, что сама в четверг после работы в порядке живой очереди посетила шатер с кубком чемпионата мира по футболу в сквере братьев Никитиных."Я там была после работы, людей было много, человек 150 было точно. В шатер запускали по 20 человек", - сказала сотрудница министерства, уточнив, что около 60 человек перед ней стояли в очереди к шатру и примерно такое же число людей были позади.