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Рашид Рахимов: еще со вторника читаю, что я уже возглавил "Ахмат"

Рашид Рахимов назвал слухами информацию о том, что он может вернуться в "Ахмат".

"Уже везде написали, что я принял команду, но сейчас нечего обсуждать. Карьеру продолжать собираюсь, но сейчас мне надо лететь обследоваться. Эти слухи: я во вторник прочел, что уже тренер, а сегодня пятница", - цитирует Рахимова ТАСС.
Теги: Рахимов Ахмат
Сегодня, 11:42
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