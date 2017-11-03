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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Рашид Рахимов: еще со вторника читаю, что я уже возглавил "Ахмат"
Рашид Рахимов назвал слухами информацию о том, что он может вернуться в "Ахмат".
"Уже везде написали, что я принял команду, но сейчас нечего обсуждать. Карьеру продолжать собираюсь, но сейчас мне надо лететь обследоваться. Эти слухи: я во вторник прочел, что уже тренер, а сегодня пятница", - цитирует Рахимова ТАСС.
"Уже везде написали, что я принял команду, но сейчас нечего обсуждать. Карьеру продолжать собираюсь, но сейчас мне надо лететь обследоваться. Эти слухи: я во вторник прочел, что уже тренер, а сегодня пятница", - цитирует Рахимова ТАСС.
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