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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Лебедев: у "Локомотива" остается необъяснимая болезнь – игра со слабыми соперниками
Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев поделился впечатлениями от игры Лиги Европы между "Локомотивом" и "Шерифом" (1:2).
"Поражение всегда воспринимается с обидой и досадой. "Локомотив" успешно выступает в чемпионате России и занимает первое место по итогам первого круга. Всех своих ближайших конкурентов "Локо" обыграл – ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и даже "Зенит" в Санкт-Петербурге. Но остаётся одна необъяснимая болезнь – игра со слабыми соперниками.
С равными и более сильными командами "железнодорожники" собираются и выдают хороший футбол. Когда противник слаб и его нужно выносить уже в первом тайме – начинаются проблемы. Это мы видели и в домашних матчах, а теперь и с "Шерифом".
Повода расстраиваться сейчас у команды особо нет. Всё остаётся в руках "Локомотива". Впереди домашняя игра против "Копенгагена", в которой на 70% определится будущее "Локо" в группе. Будем верить в команду и надеяться, что в оставшихся двух играх она наберёт необходимые очки, чтобы сыграть в еврокубках весной", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
"Поражение всегда воспринимается с обидой и досадой. "Локомотив" успешно выступает в чемпионате России и занимает первое место по итогам первого круга. Всех своих ближайших конкурентов "Локо" обыграл – ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и даже "Зенит" в Санкт-Петербурге. Но остаётся одна необъяснимая болезнь – игра со слабыми соперниками.
С равными и более сильными командами "железнодорожники" собираются и выдают хороший футбол. Когда противник слаб и его нужно выносить уже в первом тайме – начинаются проблемы. Это мы видели и в домашних матчах, а теперь и с "Шерифом".
Повода расстраиваться сейчас у команды особо нет. Всё остаётся в руках "Локомотива". Впереди домашняя игра против "Копенгагена", в которой на 70% определится будущее "Локо" в группе. Будем верить в команду и надеяться, что в оставшихся двух играх она наберёт необходимые очки, чтобы сыграть в еврокубках весной", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
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