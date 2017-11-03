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Игорь Лебедев: у "Локомотива" остается необъяснимая болезнь – игра со слабыми соперниками

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев поделился впечатлениями от игры Лиги Европы между "Локомотивом" и "Шерифом" (1:2).

"Поражение всегда воспринимается с обидой и досадой. "Локомотив" успешно выступает в чемпионате России и занимает первое место по итогам первого круга. Всех своих ближайших конкурентов "Локо" обыграл – ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и даже "Зенит" в Санкт-Петербурге. Но остаётся одна необъяснимая болезнь – игра со слабыми соперниками.

С равными и более сильными командами "железнодорожники" собираются и выдают хороший футбол. Когда противник слаб и его нужно выносить уже в первом тайме – начинаются проблемы. Это мы видели и в домашних матчах, а теперь и с "Шерифом".

Повода расстраиваться сейчас у команды особо нет. Всё остаётся в руках "Локомотива". Впереди домашняя игра против "Копенгагена", в которой на 70% определится будущее "Локо" в группе. Будем верить в команду и надеяться, что в оставшихся двух играх она наберёт необходимые очки, чтобы сыграть в еврокубках весной", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
Теги: Лебедев Локомотив
Сегодня, 11:45
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№1 Написал: junga Сочи (Сегодня, 11:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это неизлечимый диагноз, называется "автобусная болезнь" причем в последней стадии


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
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