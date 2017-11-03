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Зоран Тошич попал в команду недели Лиги Европы

Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за "Партизан", включён в команду недели Лиги Европы, передает пресс-служба УЕФА.

Напомним, "Партизан" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы обыграл "Скендербеу" - 2:0, а Тошич забил гол.

Вратарь: Мариано Барбоса («Вильярреал»).

Защитники: Альберто де ла Белья («Реал Сосьедад»), Михаэль Люфтнер, Петер Анкерсен (оба – «Копенгаген»), Марвин Бодри («Зюлтре-Варегем»).

Полузащитники: Серхио Каналес («Реал Сосьедад»), Зоран Тошич («Партизан»), Мемфис Депай («Лион»), Доминик Прокоп («Аустрия» В).

Нападающие: Михал Крменчик («Виктория»), Юйа Осако («Кёльн»).

Теги: Тошич
Сегодня, 11:52
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