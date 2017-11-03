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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Зоран Тошич попал в команду недели Лиги Европы
Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за "Партизан", включён в команду недели Лиги Европы, передает пресс-служба УЕФА.
Напомним, "Партизан" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы обыграл "Скендербеу" - 2:0, а Тошич забил гол.
Вратарь: Мариано Барбоса («Вильярреал»).
Защитники: Альберто де ла Белья («Реал Сосьедад»), Михаэль Люфтнер, Петер Анкерсен (оба – «Копенгаген»), Марвин Бодри («Зюлтре-Варегем»).
Полузащитники: Серхио Каналес («Реал Сосьедад»), Зоран Тошич («Партизан»), Мемфис Депай («Лион»), Доминик Прокоп («Аустрия» В).
Нападающие: Михал Крменчик («Виктория»), Юйа Осако («Кёльн»).
Напомним, "Партизан" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы обыграл "Скендербеу" - 2:0, а Тошич забил гол.
Вратарь: Мариано Барбоса («Вильярреал»).
Защитники: Альберто де ла Белья («Реал Сосьедад»), Михаэль Люфтнер, Петер Анкерсен (оба – «Копенгаген»), Марвин Бодри («Зюлтре-Варегем»).
Полузащитники: Серхио Каналес («Реал Сосьедад»), Зоран Тошич («Партизан»), Мемфис Депай («Лион»), Доминик Прокоп («Аустрия» В).
Нападающие: Михал Крменчик («Виктория»), Юйа Осако («Кёльн»).
Мемфис Депай и автор двух голов в ворота БАТЭ Юя Осако - в Команде недели #ЛигаЕвропы ??? pic.twitter.com/gcmgnWcBVJ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 3, 2017
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