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Борис Игнатьев: игрокам "Локомотива" вчера явно недоставало внутреннего огня

Игроки московского "Локомотива" в домашнем матче Лиги Европы с "Шерифом" испытывали недостаток свежести и внутренних эмоций после трудной победы над петербургским "Зенитом", считает бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

"На конечную неудачу "Локомотива" повлияли частности. Думаю, что команда в матче с "Зенитом" выплеснула эмоции и огромный запас физических сил. Игра показала, что футболисты потеряли свежесть, проигрывали в быстроте и стартовых началах.

Полагаю, что команду подвело даже не столько функциональное состояние: было заметно несколько заторможенное восприятие эпизодов, реакция от головы к ногам проходила дольше, чем у соперников. И, конечно, игрокам вчера явно недоставало внутреннего огня", - передает слова слова Игнатьева "Р-Спорт".

Собеседник агентства в то же время считает, что москвичи смогут выйти в следующий раунд турнира.
Теги: Игнатьев Локомотив
Сегодня, 12:34
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