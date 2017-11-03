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СМИ: Валерий Карпин будет вести передачу на Первом канале

Бывший главный редактор трансляций "Матч ТВ" и главный тренер "Спартака" Валерий Карпин продолжит работу на телевидении.

У Карпина появится своя передача на Первом канале. Она будет посвящена предстоящему ЧМ-2018, информирует "СЭ".

Сам Карпин эту информацию опроверг: "Это неправда. Планов по трудоустройству у меня пока нет".
Теги: Карпин
Сегодня, 12:36
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(2)
№3 Написал: XERX - (Сегодня, 13:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Если Валера сказал нет,то значит это да,ну как болгары с киванием головой!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:46) #
  • +1
  •  (1)

Привлечь на 15 суток за тунеядство.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:39) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Канделаки считает иначе


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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